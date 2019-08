Vertrag für zwei Monate

Pünktlich zum Trainingsauftakt am gestrigen Mittwoch hat s.Oliver Würzburg den Kader für die Saisonvorbereitung 2019/2020 komplettiert: Flügelspieler Noah Allen hat einen Vertrag für die kommenden beiden Monate erhalten. Der US-Amerikaner kommt in der Vorbereitung für seinen Landsmann William Sheehey zum Einsatz, der an der Leiste operiert werden musste und daher einige Wochen ausfällt.

