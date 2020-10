Übler Einbruch im dritten Viertel

s.Oliver Würzburg – Bamberg 68:89 (20:23, 18:22, 18:17, 12:27)

Würzburg: Smith (15 Punkte), Persons (12), Ward (10), Koch (7/davon 1 Dreier), Obiesie (6/1), Hunt (6), Downs (5/1), Albus (5/1), Ogden (2), Hoffmann.

Bamberg : Vitali (21/4), Fieler (18/1), Ogbe (12/2), Hundt (10/2), Kravish (8), Lasisi (5/1), Odiase (5), Sengfelder (4), Lockhart (3/1), Plescher (3/1), Grüttner Bacoul, Larson.

Zuschauer: 0 (in Ulm).

Wieder hart gekämpft, wieder lange mitgehalten, am Ende aber auch wieder verloren – und das sogar klar: Basketball-Bundeslkgist s.Oliver Würzburg hat nach einer 68:89-Niederlage gegen Brose Bamberg eine Chance mehr auf den Einzug in das Top Four des BBL-Pokals.

Entscheidend für die zweite Würzburger Niederlage im zweiten Pokalspiel war ein 20:0-Lauf der Bamberger zwischen der 27. und 33. Minute, durch den aus einer Sechs-Punkte-Führung der Unterfranken ein zweistelliger Rückstand wurde.

Der Spielverlauf war fast eine 1:1-Kopie der Begegnung mit den MHP RIESEN Ludwigsburg am ersten Pokal-Spieltag: Drei Viertel lang war es eine völlig offene Begegnung mit vielen Läufen beider Teams. Dann verloren die Spieler von s.Oliver Würzburg an beiden Enden des Spielfelds den Faden und fanden ihn nicht rechtzeitig wieder, um die Niederlage zu verhindern: „Wir müssen es schaffen, gerade in der Defensive ein taktisches Verständnis zu entwickeln, mit dem wir auch in so einem Spiel bis ins vierte Viertel hinein konkurrenzfähig sein und um den Sieg mitspielen können“, sagte Denis Wucherer nach dem Spiel.

In der 27. Minute hatte Würzburg it 56:50 geführt. Das sollte sich nach einer Bamberg Auszeit aber schnell ändern: Der Gegner erhöhte spürbar den Druck und erzielte zwölf Punkte in Folge zum Spielstand von 56:62 nach dem dritten Abschnitt. In den ersten drei Minuten des Schlussviertels kamen acht weitere Zähler hinzu, und diese 20:0-Phase der Oberfranken war beim Spielstand von 56:70 bereits mehr als eine Vorentscheidung:

„Im dritten Viertel hat man gesehen, wie wir spielen müssen, wenn wir in der Liga erfolgreich sein wollen. Dummerweise haben die Spieler, die in dieser Phase auf der Bank in der ersten Reihe saßen und zuschauen konnten, das irgendwie nicht mitbekommen. Und dann wurde es in den letzten 12 bis 13 Minuten sehr schwierig für uns“, sagte Denis Wucherer nach dem Spiel.

Neuzugang Zach Smith bewertete die Partie wie folgt: „Wir müssen am Ende des Spiels einfach einen besseren Job machen. Wir hatten nach der Pause einen guten Lauf, haben dann aber in den letzten drei Minuten des dritten Viertels das Momentum verloren. Also geht es zurück in die Trainingshalle, damit wir es in Zukunft besser machen. pw

