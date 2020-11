Testspielsieg und Spielverlegung

Auch am Länderspiel-Wochenende im Spielrhythmus bleiben und weiter an der Entwicklung der Mannschaft arbeiten: Das waren die Ziele des Testspiel-Derbys von s.Oliver Würzburg gegen medi Bayreuth, das Würzburg mit 89:79 für sich entschieden. Die Schützlinge von Denis Wucherer zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung (25 Assists/61 Prozent Trefferquote aus dem Feld). Die besten Punktesammler waren Zach Smith (15), Micah Downs (15/3 Dreier), Florian Koch (12/4 Dreier) und Tayler Persons (11). Weiter geht es für die Würzburger erst am kommenden Sonntag, 6. Dezember, um 20.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig. Das Frankenderby bei Brose Bamberg wurde vom ursprünglichen Termin 3. Dezember auf den 16. Dezember verschoben. Hintergrund sind die Vorsichtsmaßnahmen nach der Rückkehr zahlreicher Nationalspieler (alleine bei Bamberg waren es fünf, bei Würzburg Joshua Obiesie) von der EM-Qualifikation. Da bei der Rückkehr der Spieler zu ihren Clubs besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten und diese zudem zu unterschiedlichen Zeiten von den jeweiligen Nationalteams zurückkehren, wären die Vorbereitungen auf den Spieltag, so die BBL, eingeschränkt und gewährleisten keine Wettbewerbsgleichheit. pw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020