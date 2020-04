Sport-Manager im Gespräch

Der Spielbetrieb ruht, die Mitarbeiter arbeiten im Home-Office, und auch die Fans verbringen wegen der Ausgangsbeschränkungen sehr viel Zeit zu Hause: Während der Corona-Krise setzt Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg auf neue Formen der Kommunikation. Einmal pro Woche berichten die MitarbeiterInnen im SOW-Audiopodcast „Straight Outta Würzburg“ von ihrem neuen Arbeitsalltag am heimischen Schreibtisch und beantworten die wichtigsten Fragen der Fans.

Am heutigen Donnerstag (16. April)bstartet um 20 Uhr mit „SOW Live“ außerdem die neue „Straight Outta Würzburg-Talkshow“ im Videoformat auf dem Youtube-Kanal von s.Oliver Würzburg. Zu Gast sind bei der ersten Ausgabe Headcoach Denis Wucherer, Geschäftsführer Steffen Liebler sowie Daniel Sauer vom Fußball-Drittligisten FC Würzburger Kickers und Roland Sauer, der Manager der DJK Rimpar Wölfe aus der 2. Handball Bundesliga.

Steffen Liebler wird zu dieser Gesprächsrunde per Videochat zugeschaltet, nachdem er nach einer Erkrankung vor einigen Wochen positiv auf den Covid19-Erreger getestet wurde. „Ich bin wieder vollkommen gesund, es geht mir gut. Meine Isolation ist zwar inzwischen vorbei und ich darf die Wohnung wieder verlassen. Um das allerletzte Restrisiko auszuschließen, werde ich aber nicht persönlich an der Gesprächsrunde teilnehmen“, so Liebler.

„Es war uns wichtig, auch den anderen Profi-Sportclubs unserer Region eine Plattform zu bieten. Schließlich sitzen wir alle in einem Boot und haben durch den Stopp des Spielbetriebs mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen“, betont Steffen Wienhold, Leiter der Abteilung „Kommunikation & Medien“ von s.Oliver Würzburg. Während des Gesprächs wird Denis Wucherer einen Überraschungsanruf tätigen und mit einer aus dem deutschen Basketball bekannten Persönlichkeit plaudern.

„Wir denken darüber nach, das neue Format künftig als Livestream anzubieten, wenn bei der ersten Folge alles klappt und unser Angebot gut angenommen wird“, so Wienhold. pw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.04.2020