Pokalauftakt in Weißenfels

Theoretisch können s.Oliver Würzburg und die Hakro Merlins Crailsheim schon in der Qualifikationsphase des Pokalwettbewerbs in der Südgruppe aufeinander treffen. Beide Teams haben personell viele Veränderungen vornehmen müssen. Von den vier Spielern in dieser Szene, die aus dem letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams im Dezember 2019 stammt, wird legilich noch Maurice Stuckey (Zweiter von links) dabei sein.

© Heiko Becker