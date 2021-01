Ohne Illusionen nach Berlin

Ein solches Verletzungspech, wie es s.Oliver Würzburg in den letzten Wochen widerfahren ist, sucht in der deutschen Basketball-Bundesliga seinesgleichen. Zunächst erwischte es Zach Smith an der Schulter – Saisonende. Dann riss sich Justin Sears das Kreuzband – ebenfalls Saisonende. Und nun zog sich Brekkott Chapman beim Sieg in Frankfurt einen Teilabriss der Achillessehne zu. Wie lange er

...