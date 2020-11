Obiesies zweites Länderspiel

Sicherlich hatte er sich insgeheim etwas mehr Einsatzzeit erhofft. Am Ende waren es „nur“ 81 Sekunden in der Partie gegen Montenegro, doch die reichten natürlich aus, dass der 20-jährige Würzburger Aufbauspieler Joshua Obiesie in seiner Länderspielbilanz nun die Zahl „2“ stehen hat. Dem Talent, bei dem man nach wie vor auf den großen Durchbruch im Würzburger Team wartet, schaffte es in der kurzen Zeit immerhin mit einem Steal zu einem positiven Vermerk auf dem „Statistik-Zettel“.

Im Podcast „Straight Outta Würzburg“ schilderte der Jung-Nationalspieler unter anderem den großen Unterschied von Corona-Tests in Deutschland und denen in der EM-Qualifikations-„Bubble“ in Frankreich: „Corona-Tests in Frankreich sind die Hölle. Es fühlt sich an, als ob die das Stäbchen durch die Nase direkt bis ins Gehirn führen.“

Joshua Obiesie gehört zu der Spieler-Generation, auf die man nach 2022 setzen wird. Für die Heim-EM ist man als Co-Gastgeber bereits qualifiziert. Und auch der Kader scheint zu großen Teilen festzustehen. Dabei sein werden vermutlich die deutschen NBA-Stars wie Schröder, Theiß, Kleber, Wagner, Bonga und Hartenstein. Dazu kommen die Nationalspieler der beiden Euro-League-Teilnehmer Bayern München und Alba Berlin (Zipser, Giffey, Mo) sowie die Euro-League-Legionäre (Barthel, Vogtmann und eventuell auch Pleiß). Sie alle waren bei der „Bubble“ in Frankreich gar nicht dabei. Zieht man noch in Betracht, dass Team-Kapitän Robin Benzing ebenfalls gesetzt sein sollte, so ist es wahrscheinlich, dass von den Spielern, die nun gegen Montenegro und Frankreich verloren haben, vielleicht nur noch eine weiterer bei der EM dabei sein werden. Die besten Chancen werden hier Andreas Obst, Ismael Akpinar und vielleicht auch noch Karim Jallow eingeräumt.

Vier weitere Teams qualifiziert

Die Nationalmannschaften von Kroatien, Griechenland und Bosnien und Herzegowina haben sich für die Basketball-EM 2022 qualifiziert. Alle drei Teams haben das Ticket für das Turnier in Deutschland, Tschechien, Georgien und Italien bereits vor dem letzten Qualifikationsfenster im Februar 2021 sicher. Die Europameisterschaft war wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr auf 2022 verschoben worden. Dann sollen einen Vorrunde in Köln und die Endrunde in Berlin stattfinden. Für die deutsche Mannschaft geht es im Februar mit Partien gegen Montenegro und Großbritannien weiter. Auch diese Spiele sollen wegen Corona wieder in einer sogenannten Blase ausgetragen werden. Der Deutsche Basketball Bund hat sich um die Austragung dieser Spiele beworben. Eine Entscheidung darüber fällt am Freitag. ptt/dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020