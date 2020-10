Micah Downs bringt viel Erfahrung

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat auf die Verletzung von Brekkott Chapman reagiert und einen erfahrenen Flügelspieler als Ersatz bis Mitte Dezember verpflichtet: Micah Downs ist 34 Jahre alt, 2,03 Meter groß und startet in Würzburg in seine mittlerweile zwölfte Spielzeit als Basketball-Profi - zehn davon in Europa.

„Micah kann beide Flügelpositionen spielen und unserer jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung in wichtigen Situationen helfen. Er ist vielleicht nicht mehr ganz so athletisch wie früher, aber mit seinen Fähigkeiten sollte er uns im Angriff und in der Verteidigung verstärken können“, sagt Kresimir Loncar, Manager Sport & Scouting von s.Oliver Würzburg.

Knapp 400 Pflichtspiele in Europa

In seinen elf Profijahren hat Micah Downs knapp 400 Pflichtspiele in ganz Europa, den USA und Südamerika absolviert. Zuletzt spielte der US-Amerikaner für Benfica Lissabon und wurde vom Basketball-Portal „Eurobasket“ nach der Saison 2018/2019 als Spieler des Jahres und bester Ausländer der ersten portugiesischen Liga LPB ausgezeichnet.

Davor war der erfahrene Flügelspieler aus dem US-Bundesstaat Washington seit der Saison 2009/2010 in allen europäischen Wettbewerben und in den Top-Ligen in Kroatien, Belgien, Spanien, Italien, Venezuela, Ukraine, Russland und Frankreich aktiv. Auf dem College spielte Micah Downs für die Kansas Jayhawks (2005/2006) und die Gonzaga University (2006 - 2009). Er wird am heutigen Mittwoch in Würzburg erwartet. pw

