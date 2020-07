Julian Albus spielt künftig in der BBL

Exakt 50 Spiele als Kapitän des Farmteams in der ProB, dazu sieben Einsätze in der easyCredit-BBL und vier Partien im Fiba-Europe-Cup hat Julian Albus in den vergangenen drei Spielzeiten für s.Oliver Würzburg absolviert. Nach dem Rückzug der ProB-Mannschaft kann sich der 28-jährige Ex-Tübinger in der Spielzeit 2020/2021 jetzt voll auf die easyCredit BBL konzentrieren: Er hat seinen Vertrag verlängert und wird Teil des Profi-Kaders von Headcoach Denis Wucherer.

Als der 1,91 Meter große „Swingman“ im Sommer 2017 aus Hanau in die Unterfranken-Metropole wechselte, brachte er bereits die Erfahrung von 86 BBL-Spielen im Trikot der Walter Tigers Tübingen mit. Nach einer von Verletzungen geprägten ersten Spielzeit startete er in der Saison 2018/2019 in der ProB richtig durch und wurde von Denis Wucherer auch in fünf BBL-Spielen und im Europe Cup eingesetzt – unter anderem im Halbfinale gegen Pallacanestro Varese. „Ich freue mich, dass Julian Teil des BBL-Kaders sein wird und unserer Organisation erhalten bleibt. Seine Erfahrung, sein Basketball-IQ und seine positive Art werden uns bereichern“, sagt Wucherer.

Auch Julian Albus freut sich auf die neue Saison: „Es ist schön, nach vier Jahren Pause wieder in der BBL zu spielen. Es tut zwar noch weh, dass es nach unserer starken Saison mit dem Farmteam erst einmal keine ProB-Mannschaft mehr in Würzburg geben wird, aber ich freue mich auf die neue Herausforderung. Nach drei Jahren habe ich auch privat in Würzburg Wurzeln geschlagen. Die Stadt ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden.“

Hadenfeldt muss gehen

Nicht mehr für s.Oliver Würzburg auflaufen wird nach dem Rückzug der ProB-Mannschaft der junge deutsche Spielmacher Philipp Hadenfeldt. „Das hat aber nichts mit seinen sportlichen Leistungen zu tun“, betont Denis Wucherer: „Philipp hat sich durch seine starke Entwicklung mindestens für ein Engagement in der 2. Liga, egal ob ProA oder bei einem ambitionierten ProB-Ligisten, empfohlen. Wir haben mit Joshua Obiesie und Nils Haßfurther bereits zwei junge deutsche Aufbauspieler, deshalb haben wir für ihn leider keinen Platz mehr im Kader.“

Der 1,88 Meter große Spielmacher bestritt seit seinem Wechsel aus Göttingen nach Würzburg im Sommer 2017 insgesamt 76 ProB-Partien für die TG s.Oliver Würzburg und war in den vergangenen beiden Spielzeiten auch Teil des erweiterten Bundesliga-Kaders mit zehn Kurzeinsätzen in der BBL (4) und im Europe-Cup (6).

„Philipp Hadenfeldt hat sich in den vergangenen drei Jahren hervorragend entwickelt. Er arbeitet immer sehr hart und war in den letzten beiden Spielzeiten einer unserer Leistungsträger im Farmteam“, sagt Geschäftsführer Steffen Liebler: „Deshalb ist es umso bedauerlicher, dass sich unsere Wege jetzt trennen müssen.“ pw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020