Jonas Weitzel „befördert“

Jonas Weitzel gehört in der neuen Saison dem Bundesliga-Team an. © Heiko Becker

Seit drei Jahren ist er Würzburger, jetzt hat Jonas Weitzel endgültig den Sprung aus der 2. Basketball-Bundesliga ProB ins Aufgebot von Headcoach Denis Wucherer geschafft: Der 22-jährige Center wird Teil des Bundesliga-Kaders für die Saison 2020/2021. „Jonas Weitzel hat in den letzten beiden Jahren einen großen Schritt in seiner persönlichen Entwicklung getan und sich so einen festen Spot im

