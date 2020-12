„Ich habe so viel gelernt“

In der vergangenen Woche hat Würzburgs Aufbauspieler Joshua Obiesie sein zweites Länderspiel für Deutschland bestritten. Allerdings stand er gegen Montenegro lediglich 81 Sekunden auf dem Parkett (wir berichteten). Frust schiebt er deshalb allerdings nicht, betonte er gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Im Gegenteil: „Die Freude, dass man da überhaupt dabei sein darf, ist immens. Es gibt nur wenige Spieler in meinem Alter, die schon die Chance haben, Nationalmannschaft zu spielen. Es ist für mich eine Ehre“, sagte der 20-Jährige gestern nach dem Abschlusstraining der Würzburger vor dem Braunschweig-Spiel. „Dass es nur 81 Sekunden Spielzeit für mich waren, ist mir egal. In der Trainingswoche habe ich so viel von Spielern wie Robin Benzing, Ismail Akpinar und Andreas Obst gelernt. Das hat mir viel gebracht.“ Würzburgs Trainer Denis Wucherer hat gemerkt, dass seinem Schützling der Trip mit der Nationalmannschaft nach Frankreich viel Spaß gemacht hat. „So etwas ist immer eine willkommene Abwechslung.“ ptt

