Florian Kochs Verbleib ist auch ein Erfolg der Fans

Als am 6. März die über 3000 Fans in der Würzburger „s.Oliver-Arena“ rhythmisch klatschend in der Halle saßen und auf den Tip-Off hin fieberten, konnten sie noch nicht ahnen, dass dieses Spiel das letzte vor einer empfindlichen Zäsur in der Vereinsgeschichte ist. Gemeint ist nicht die Minuten vor dem Spiel frenetisch umjubelte Vertragsverlängerung von Headcoach Denis Wucherer. Gemeint ist auch nicht das desaströse Schlussviertel, in dem die Gäste von Brose Bamberg das Frankenderby zu ihren Gunsten drehten. Gemeint sind die Wochen und Monate die folgten. Die Corona-Pandemie brach aus, der Spielbetrieb in der Basketballbundesliga kam zum Erliegen und für s.Oliver Würzburg begann der Kampf um die Existenz.

An der in der Krise aus dem Boden gestampften BBL-Endrunde, den „Corona-Playoffs“, wie sie vielfach betitelt wurde, nahmen die „Baskets“ nicht teil. Das finanzielle Wagnis schien zu groß, um sich für die Spiele in der „Blase“ im Münchner „Audi-Dome“ kostspielig und risikoreich einen Kader zusammenzustellen. Die meisten US-Spieler waren zu diesem Zeitpunkt ohnehin bereits in der Heimat bei ihren Liebsten. An Basketball war nach Ausbruch von Corona bei den Unterfranken nicht zu denken. So gegensätzlich das klingen mag. Die Klubführung nutzte all ihre Kraft, um einen Plan zu schmieden, irgendwie durch die Krise zu kommen. Vielleicht machte man sich auch die Erfahrungen aus der Saison 2013/14 zu Eigen, als die Insolvenz in allerletzter Sekunde verhindert wurde.

Schmerzhafte Entscheidungen waren nun auch wieder nötig. Dass Leistungsträger und Publikumslieblinge, wie die US-Amerikaner Skyler Bowlin, Cameron Wells oder Jordan Hulls nicht wieder im Trikot von s.Oliver Würzburg aufs Parkett zurückkehren würden, wurde frühzeitig kommuniziert. Aber auch hinter den Kulissen sah sich die Führung im Zuge der Einsparungen zu unpopulären Entscheidungen gezwungen: Mitarbeiter der Geschäftsstelle und aus dem sportlichen Staff mussten gehen, das Farmteam wurde aus der ProB abgemeldet.

Mit einem halbierten Etat, bedingt durch weniger Einnahmen im Sponsoring und bei den Zuschauern, gehen die Würzburger, anstatt wie in den vorigen zwei Jahren als Playoff-Anwärter, als Abstiegskandidat in die anstehende BBL-Saison.

Wucherers große Aufgabe

Coach Wucherer ist allerdings noch da. Er hat die große Aufgabe, einen jungen und wilden Haufen zu einem konkurrenzfähigen Bundesliga-Team zu formen. Knapp über 23 Jahre ist das Durchschnittsalter des neuen Kaders, mit dem Wucherer am 1. September in die Vorbereitung startete. Dass der Schnitt nicht noch geringer ausfällt, dafür sind zwei Haudegen verantwortlich, die plötzlich zu „Oldies“ geworden sind. Der älteste im Team ist der 31-jährige Felix Hoffmann, gefolgt vom „Bonner Jungen“ Florian Koch mit 28 Jahren.

Hoffmanns Verbleib stand ohnehin nicht zur Debatte. Der waschechte Würzburger hatte seinen Vertrag schon vor Corona verlängert. Kochs Verlängerung Ende Juli dagegen wurde wie ein Buzzerbeater-Sieg vor ausverkauften Rängen gefeiert. Die Unterschrift des Flügelspielers sollte nicht nur eine kluge sportliche Entscheidung darstellen, sondern ein Signal an die Fans sein, dass es weitergeht. Und zwar ambitioniert, im Rahmen der neuen Möglichkeiten. Schon Wochen zuvor forderten die Würzburger Fans mit entsprechenden Botschaften auf Bannern vor dem Eingang des Trainingszentrums Kochs Wiederverpflichtung. Verein und Spieler kamen der Aufforderung nach.

Leistungsexplosion

„Die Fans sind Gold wert für den Verein“, findet Koch, der die Baskets, trotz einiger Angebote anderer Teams, stets im Hinterkopf behielt. „Emotional und sportlich passte dann einfach alles zusammen“, erklärt er: „Wenn die Fans hinter einem stehen, ist das für mich viel wert. Das sind so Momente, die bleiben im Leben hängen.“

Auf Koch wartet nun die anspruchsvollste Aufgabe seiner bisherigen Laufbahn. In Bonn schaffte er einst den Sprung als Eigengewächs in die Bundesliga, später in Ludwigsburg spielte er fast keine Rolle im Team des Ex-Würzburger Trainers John Patrick, und in Würzburg schließlich blühte er richtig auf. In der zurückliegenden Spielzeit, seiner zweiten für Würzburg, folgte eine wahre Leistungsexplosion mit höheren Spielanteilen und als bester Dreierschütze des Teams.

Die Aufgabe wird zukünftig nicht kleiner. Nun muss er vom Rollen- zum Führungsspieler werden. „Er ist ein harter Arbeiter und setzt sich immer neue Ziele, damit ist er für jeden jungen Spieler ein absolutes Vorbild“, sagt Geschäftsführer Steffen Liebler. Mit seinen 237 BBL-Einsätzen hat Koch im Profibasketball mehr erlebt als seine neuen Kollegen zusammen. „Wir müssen als Team eine Identität aufbauen und prägen“, fordert das 1,97 Meter große Muskelpaket: „Dann kommt der Erfolg von alleine.“ Auf ein Ziel möchte er sich nicht festnageln lassen. Dafür ist rund um den Klub in den letzten Monaten einfach zu viel passiert. „Wenn wir Herz und Spirit aufs Parkett bringen, wird das glaube ich gut“, prognostiziert er. Ein neuer Anführer im beschwerlichen Neustart, steht mit ihm jedenfalls mit den Hufen scharrend in den Startlöchern.

Da fehlen eigentlich nur noch die Fans in der Halle. Zumindest eine kleine Annäherung in Richtung Rückkehr zur Normalität scheint mittlerweile in Aussicht. Erlaubt es das Infektionsgeschehen in der Stadt, sind beim Tip-Off in eine neue Würzburger Basketballzeit, zum Saisonstart im November, rund 600 Fans in der „s.Oliver-Arena“ erlaubt.

