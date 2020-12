FC Bayern München bestätigt King-Ausleihe nach Würzburg

Würzburg.Jetzt ist es amtlich: Die Basketball-Abteilung des FC Bayern München hat bestätigt, dass der 35-jährige Forward Alex King für den Rest der laufenden Saison nach Würzburg ausgeliehen wird. Der frühere deutsche Nationalspieler hat inzwischen schon das erste Training mit seiner neuen Mannschaft absoluviert: „Ich glaube, es wird mir gut tun, zum Ende meiner Karriere noch mal mehr zu spielen. Darauf freue ich mich. Ich wurde hier in Würzburg sehr herzlich aufgenommen. Wir werden nach dieser Leihsaison sehen, was die Zukunft bringt. Es ist eine sehr junge Mannschaft, die mit sehr viel Schnelligkeit, aber auch einer großen Unerfahrenheit spielt. Ich glaube schon, dass ich mit meiner Qualität und meiner Erfahrung der Mannschaft genau dort helfen kann, wo sie es am meisten braucht.".

