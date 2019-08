Erstes „Derby“ zwischen Würzburg und Crailsheim am 20. Dezember

Die easyCredit-Basketball-Bundesliga (BBL) hat den Spielplan für die Saison 2019/20 veröffentlicht. Der erste Spieltag ist dieses Mal „unter der Woche“, wobei die Hakro Merlins aus Crailsheim am Dienstag, 24. September bei den Gießen 46ers und s.Oliver Würzburg am Donnerstag, 26. September, bei den EWE Baskets in Oldenburg antreten müssen.

Zum ersten direkten Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten aus der Region kommt es am Freitag, 20. Dezember, wenn s.Oliver Würzburg die Hakro Merlins aus Crailsheim empfängt. Das Rückrundenspiel der beiden Teams ist für Mittwoch, 18. März, angesetzt.

Die Spieltage 1 bis 15 wurden von der BBL schon genau mit Uhrzeiten terminiert:

Dienstag, 24. September, 20.30 Uhr: Gießen – Crailsheim. – Donnerstag, 26. September, 20.30 Uhr: Oldenburg – Würzburg. – Samstag, 5. Oktober, 18 Uhr: Würzburg – Göttingen. – Sonntag, 6. Oktober, 15 Uhr: Crailsheim – Bayreuth. – Samstag, 12. Oktober, 20.30 Uhr: Bonn – Crailsheim. – Sonntag, 13. Oktober, 18 Uhr: Bayreuth – Würzburg. – Samstag, 19. Oktober, 20.30 Uhr: Crailsheim – Göttingen. – Sonntag, 20. Oktober, 15 Uhr: Würzburg – Berlin. – Samstag, 26. Oktober, 18 Uhr: Weißenfels – Crailsheim. – Sonntag, 27. Oktober, 15 Uhr: Würzburg – München. – Samstag, 2. November, 18 Uhr: Würzburg – Weißenfels. 20.30 Uhr: Crailsheim – Oldenburg. – Samstag, 9. November, 18 Uhr: Crailsheim – Ludwigsburg und Ulm – Würzburg. – Sonntag, 17. November, 15 Uhr: Würzburg – Frankfurt. – Samstag, 23. November: 20.30 Uhr Crailsheim – Vechta und Würzburg – Ludwigsburg. – Samstag, 7. Dezember, 18 Uhr: Gießen – Würzburg und Crailsheim – Frankfurt. – Freitag, 20. Dezember, 18.30 Uhr Würzburg – Crailsheim. – Freitag, 27. Dezember, 19 Uhr: Braunschweig – Crailsheim. 20.30 Uhr: Vechta – Würzburg. – Sonntag, 29. Dezember, 18 Uhr: Crailsheim – Ulm und Würzburg – Bonn. – Freitag, 3. Januar, 20.30 Uhr Würzburg – Braunschweig. – Samstag, 4. Januar, 20.30 Uhr: Crailsheim – Bamberg. – Dienstag, 7. Januar, 20.30 Uhr: München – Crailsheim.

Bislang ohne Uhrzeiten sind die Partien ab dem 16. Spieltag. Hier sieht der Spielplan für Würzburg und Crailsheim bisher wie folgt aus:

Sonntag, 19. Januar: Crailsheim – Hamburg. – Samstag, 25. Januar: Hamburg – Würzburg. – Montag, 27. Januar: Berlin – Crailsheim. – Samstag, 1. Februar: Crailsheim – Bonn. – Sonntag, 2. Februar: München – Würzburg. – Samstag, 8. Februar: Braunschweig – Würzburg. – Sonntag, 9. Februar: Frankfurt – Crailsheim. – Dienstag, 11. Februar: Würzburg – Bayreuth. – Mittwoch, 12. Februar: Crailsheim – Braunschweig. – Samstag, 29. Februar: Hamburg – Crailsheim. – Sonntag, 1. März: Bonn – Würzburg. – Freitag, 6. März: Würzburg – Bamberg. – Sonntag, 8. März: Crailsheim – Berlin. – Samstag, 14. März: Würzburg – Oldenburg. – Sonntag, 15. März: Ludwigsburg – Crailsheim. – Mittwoch, 18. März: Crailsheim – Würzburg. – Freitag, 20. März: Würzburg – Gießen. – Samstag, 21. März: Bamberg – Crailsheim. – Samstag, 28. März: Weißenfels – Würzburg. – Sonntag, 29. März: Crailsheim – Gießen. – Freitag, 3. April: Bayreuth – Crailsheim. – Sonntag, 5. April: Würzburg – Vechta. – Samstag, 11. April: Ulm Crailsheim. – Mittwoch, 15. April: Göttingen – Würzburg und Crailsheim – München. – Sonntag, 19. April: Ludwigsburg – Würzburg. – Dienstag, 21. April: Göttingen – Crailsheim. – Mittwoch, 22. April: Würzburg – Ulm. – Samstag, 25. April: Crailsheim – Weißenfels.– Sonntag, 26. April: Berlin – Würzburg. – Dienstag, 28. April: Würzburg – Hamburg. – Mittwoch, 29. April: Oldenburg – Crailsheim. – Samstag, 2. Mai: Vechta – Crailsheim und Frankfurt – Würzburg.

