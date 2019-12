Erste Runde an Elchingen

Scanplus Baskets Elchingen – TG s.Oliver Würzburg 80:79 (28:27, 17:19, 19:17, 16:16)

Würzburg: Hunt (24 Punkte), Pipiras (16/davon 2 Dreier), Albus (12/2), Stechmann (11/3), Leonhardt (9), Hadenfeldt (5/1), Eisenberger (2), Francisco, Worthy.

Zuschauer: 331.

Die erste Runde im „doppelten Spitzenspiel“ der 2. Basketball Bundesliga ProB Süd geht an die Scanplus Baskets Elchingen: Ohne ihre beiden Center Jonas Weitzel und Fynn Fischer, die krank das Bett hüten mussten, unterlag die TG s.Oliver Würzburg nach einem echten Basketball-Krimi in Elchingen denkbar knapp mit 79:80 (46:45). Durch die erste Auswärtsniederlage der Saison hat das Farmteam von s.Oliver Würzburg die Tabellenführung an die „Elche“ abgegeben – zumindest für sieben Tage: Bereits am kommenden Samstag, 14. Dezember, kommt es um 20 Uhr zum Rückspiel im TGW-Sportzentrum Feggrube.

Es war ein echtes Spitzenspiel, das bis zuletzt auf Messers Schneide stand und erst mit dem allerletzen Wurf entschieden wurde: Cameron Hunt, mit 24 Punkten erneut Würzburger Topscorer, setzte einen Mitteldistanzwurf mit ablaufender Uhr nur an den Ring des Elchinger Korbes.

TG-Headcoach Eric Detlev hinterher: „Wir hatten Probleme beim Rebound und zu viele Ballverluste, die uns aus dem Rhythmus gebracht haben. Wir haben aber bis zum Schluss einen tollen Kampf geliefert. Ein paar Kleinigkeiten haben den Unterschied ausgemacht.“ pw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019