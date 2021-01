Das Verletzungspech bei Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg setzt sich fort – nach Zach Smith und Justin Sears wird auch der dritte „Big Man“ für längere Zeit fehlen: Brekkott Chapman hat sich beim Auswärtssieg in Frankfurt eine Verletzung der Achillessehne zugezogen. Wie lange der 24-jährige US-Amerikaner ausfallen wird, steht noch nicht fest. Der mit 2,06 Metern längste Spieler im Kader der Unterfranken hatte sich bereits während der Vorbereitung am Knie verletzt und stieg erst Mitte Dezember in den Spielbetrieb ein. Zuletzt war er in Frankfurt mit 18 Punkten und 10 Rebunds ein Garant für den fünften Saisonsieg der Würzburger. „Erst einmal ist die Verletzung für Brekkott sehr traurig. Er hatte sich gerade wieder zurückgekämpft und war auf einem sehr guten Weg.“, sagt Headcoach Denis Wucherer: „Für die Mannschaft ist das nach den Ausfällen von Zach und Justin natürlich eine mittlere Katastrophe. Wir haben aktuell mit Jonas Weitzel noch einen Spieler über zwei Meter im Aufgebot. Damit ist klar, dass wir drei Neuzugänge brauchen, um ab Anfang Februar im Kampf um den Klassenerhalt wieder konkurrenzfähig zu sein.“ pw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.01.2021