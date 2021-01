Die Blicke gehen in unterschiedliche Richtungen

Auf dem Parkett der fast schon altehrwürdigen s.Oliver-Arena ging es am Sonntag in der Bundesliga-Begegnung zwischen Würzburg und Crailsheim, vor allem in der Schlussphase, unerwartet eng zu. Am Ende setzte sich das im bisherigen Saisonverlauf deutlich bessere Team durch, dieses Mal allerdings etwas glücklich.

In der Bundesliga-Tabelle trennen die beiden Teams derzeit Welten. Die

...