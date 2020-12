Denis Wucherer erwartet neuen Input

Die kleine Auswärts-Erfolgsserie mit Siegen in Vechta und Chemnitz kommt am Mittwochabend auf den Prüfstand: s.Oliver Würzburg tritt zum Nachholspiel des 4. BBL-Spieltags bei Brose Bamberg an. Beide Teams trafen in dieser Saison bereits in der Vorrunde des „Magenta Sport BBL Pokals“ auf neutralem Parkett in Ulm aufeinander, die Oberfranken setzten sich dabei am 24. Oktober mit 89:68 deutlich

...