„Baskets“ rutschen in den Abstiegsstrudel

s.Oliver Würzburg – BG Göttingen 82:87.(24:27, 18:20, 15:21, 25:19)

Würzburg: King (22 Punkte/davon 3 Dreier, Hunt (18/2), Koch (12), Ward (8), Obiesie (7/1), Jones (6/1), Albus (3/1), Haßfurther (3/1), Hoffmann (3/1), Weitzel.

Göttingen: Odiase (23), Dawkins (17/3), Nelson (11/2), Booker (10/2), Kamp (9/1), Lomazs (8/2), Weidemann (5/1), Mönninghoff (3/1), Vargas (1), Omuvwie.

Die entscheidende Aktion der Partie ereignete sich in der Schlussphase des dritten Viertels. Fünf Sekunden vor Ende dieses Spielabschnitts verwandelten die Würzburger in Person von Alex King zwei Freiwürfe zum 57:65. Damit waren sie wieder in Schlagdistanz zu den fast durchweg führenden Niedersachsen. Der folgende Angriff der Göttinger wurde dann allerdings absolut dilettantisch verteidigt, so dass Mathis Mönninghoff unbedrängt per Buzzerbeater seine einzigen drei Punkte der Partie machen „durfte“. Dies war so etwas wie der Genickbruch für Würzburg, zumal Rihards Lomazs gleich zu Beginn des Schlussviertels einen weiteren Dreier versenkte. Der Zwischenstand von dann 57:71 war mehr als nur die Vorentscheidung. Die unermüdlich kämpfenden „Baskets“ kamen zwar noch bis auf fünf Punkte ran, ganz reichte es aber nicht mehr.

Probleme in der Defensive

Für Würzburgs Trainer Denis Wucherer waren es unter anderem die Defensivprobleme, die am Ende den Unterschied ausmachten. „Vor allem in der ersten Hälfte haben in unserer Verteidigung einige Abläufe noch nicht gestimmt.“ Und Wucherer nannte in diesem Zusammenhang explizit Neuzugang Perry Jones, der spielerisch noch nicht im Teamgefüge angekommen ist. Hier spielt sehr wohl eine Rolle, dass wegen der vielen Partien in kurzer Zeit momentan fast nur „Regenerations-Training“ stattfindet. Deshalb wird es vermutlich bis zur Länderspielpause in der übernächsten Woche dauern, bis der ehemalige NBA-Profi von Oklahoma City Thunder in die „Feinheiten“ des Würzburgers Spiels eingeführt werden kann.

Einen weiteren großen Leistungsunterschied gab es auf der Centerposition. Nach der Verletzung von Justin Sears erhält der junge und deshalb noch unerfahrene Jonas Weitzel deutlich mehr Spielzeit als geplant. Und in den Partien gegen Berlin, Oldenburg und München machte er seine Sache auch immer sehr gut. Gegen den US-Boy Tai Odiase stand Weitzel allerdings auf verlorenem Posten. Den Unterschied kann man am besten Zahlen mit Zahlen deutlich machen: Weitzel 0 Punkte und 2 Rebounds, Odiase 23 Punkte und 11 Rebounds – das sagt eigentlich schon alles über die Kräfteverhältnisse unter dem Korb.

Karrierebestwert für Alex King

Da nutzte es auch nichts, dass ausgerechnet der Älteste im Team über sich hinauswuchs. In seinem 597. Bundesligaspiel erzielte der 35-jährige Alex King, der vom FC Bayern ausgeliehen ist, 22 Punkte – so viele wie noch nie in seiner BBL-Karriere. Zufrieden war er nach Spielschluss angesichts der Niederlage jedoch nicht: „Göttingen hat von Anfang an sehr physisch gespielt. Wir hatten große Probleme mit ihren Big Men im Pick and Roll, und sie haben sehr viele Freiwürfe bekommen. Wir haben vorne auch einige schlechte Entscheidungen getroffen, und das hat zu unserer Niederlage geführt. Die letzten drei Spiele waren physisch und mental sehr hart für uns. Wir hatten uns vorgenommen, heute eine Serie zu starten, leider hat es nicht geklappt. Wir werden dazu lernen und weiter an unserem Teamspiel arbeiten, Spielanalyse ist für eine junge Mannschaft wie unsere das A und O. Im nächsten Heimspiel gegen Gießen müssen wir uns besser präsentieren.“

Das von King angesprochene Spiel gegen das Tabellenschlusslicht findet bereits am morgigen Dienstag, 9. Februar, um 20.30 Uhr statt. Und es hat angesichts der aktuellen Tabellensituation für beide Teams richtungsweisenden Charakter.

