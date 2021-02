"Baskets" rutschen immer weiter in Richtung Tabellenkeller

Würzburg.s.Oliver Würzburg - BG Göttingen 82:87 (24:27, 18:20, 15:21, 25:19)

Würzburg: King (22 Punkte/davon 3 Dreier), Hunt (18/3 Dreier), Koch (12), Ward (8), Obiesie (7/1), Jones (6/1), Haßfurther (3/1), Hoffmann (3/1), Albus (3/1), Weitzel.

Die verletzungsbedingt nach wie vor personell arg dezimierten Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg rutschen weiter in Richtung Tabellenkeller. Im Heimspiel gegen die BG Göttingen gab es eine 82:87-Heinmniederlage. Es war die vierte Niederlage in Serie. In eigener Halle hat das Team von Trainer Denis Wucherer damit in dieser Saison überhaupt noch nicht gewinnen können. Weiter geht es bereits am Dienstag, 9. Februar, mit den nächsten Heimspiel. Gegner ist dann Tabellenschlusslicht JobStairs Gießen 46ers.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.02.2021