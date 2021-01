"Baskets"-Center Justin Sears fällt bis zum Saisonende aus

Würzburg.Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Justin Sears hat sich beim Auswärtssieg von s.Oliver Würzburg am Samstag in Bonn schwer am linken Knie verletzt. Der 27-jährige Center wird noch im Laufe dieser Woche operiert und fällt für den Rest der Saison aus. Über die genaue Art der Verletzung wollte der Club keine Angaben machen. Bekanntgegeben wurde allerdings, dass der Vertrag mit Justin Sears bereits vor zwei Wochen um ein Jahr verlängert worden war.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.01.2021