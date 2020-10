Aufwärtstrend vor allem in der ersten Hälfte deutlich sichtbar

s..Oliver Würzburg – Telekom Baskets Bonn 82:86

(30:23,19:14, 15:24, 18:23)

Würzburg: Hunt (16 Punkte/davon 1 Dreier), Ward (13), Persons (12), Ogden (11/1), Koch (11/1), Obiesie (8/2), Smith (6), Weitzel (5/1), Hoffmann, Albus.

Im letzten Testspiel der Vorbereitung lag s.Oliver Würzburg nach 30 gespielten Minuten gegen die Telekom Baskets Bonn noch knapp in Führung, nach einer spannenden Schlussphase setzten sich dann aber die Gäste knapp durch. Vor allem mit der guten ersten Hälfte war Headcoach Denis Wucherer zufrieden: „Bonn hat zwar nicht die Aggressivität und Verteidigung gezeigt wie kürzlich Hamburg, aber das war in der ersten Halbzeit gerade offensiv schon sehr ordentlich. In der zweiten Hälfte waren wir nicht mehr aggressiv genug. Insgesamt war das Spiel aber ein Schritt in die richtige Richtung.“

Neuzugang Mark Ogden kam gut 20 Minuten zum Einsatz und und war einer von fünf Spielern im roten Trikot, der zweistellig punktete. „Für zwei Tage Training war das bei ihm schon sehr ordentlich, grade in der ersten Halbzeit. Seine Energie und sein Spielverständnis passen“, sagte Denis Wucherer: „Jetzt müssen wir sehen, dass wir ihn bis zum Saisonstart noch besser an unsere Systeme gewöhnen, damit er auch dann die richtigen Sachen macht, wenn die Konzentration etwas nachlässt.“

Am gestrigen Montag begann nun die Vorbereitung auf den Saisonstart mit der Qualifikationsrunde für den MagentaSpot BBL Pokal: Am Sonntag, 18. Oktober (15 Uhr), trifft s.Oliver Würzburg zum Auftakt der Spielzeit 2020/2021 in der Stadthalle Weißenfels auf Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg. Am 24. und 25. Oktober geht es in der Ulmer Ratiopharm-Arena gegen Brose Bamberg (Samstag, 15 Uhr) und ratiopharm Ulm (Sonntag, 15 Uhr). Der Gruppensieger qualifiziert sich für das „Top Four“ am 1. und 2. November in München. pw

