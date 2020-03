An BBL heranführen

Der Topscorer des ProB-Farmteams bleibt bis 2023 ein Unterfranke: US-Aufbauspieler Cameron Hunt hat von s.Oliver Würzburg einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten. Der 22-jährige Texaner wurde außerdem für den Bundesliga-Kader gemeldet. „Cameron ist ein sehr talentierter Spieler mit einem hohen Basketball-IQ, der beide Guard-Positionen spielen kann. Er ist für uns eine interessante Option für die Zukunft, deswegen haben wir ihn für die kommenden drei Jahre verpflichtet“, sagt Kresimir Loncar, Manager Sport und Scouting von s.Oliver Würzburg.

Der 1,92 Meter große Guard kam in der laufenden Saison am dritten Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProB zum ersten Mal für die TG s.Oliver Würzburg zum Einsatz und überzeugte vom ersten Spiel an: Mit 21 Punkten, 4,4 Korbvorlagen und 1,7 Ballgewinnen pro Partie liegt er nach 17 Einsätzen in allen drei Kategorien teamintern auf Platz eins und gehört zu den besten fünf Spielern der Liga. „Er kann sich aber vor allem in der Verteidigung noch verbessern“, so Loncar weiter.

Der 22-Jährige trainiert seit Oktober regelmäßig mit dem BBL-Team und hat Headcoach Denis Wucherer überzeugt: „Cameron ist ein harter Arbeiter, gibt im Training immer alles und will noch viel erreichen. Mit diesen Eigenschaften passt er gut zu uns und unserer DNA. Wir wollen ihm die Chance geben, sich weiterzuentwickeln und ihn an die BBL heranführen. Das hat er sich durch seine starken Leistungen in der ProB verdient“, so Wucherer. pw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020