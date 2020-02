Zeitzeugen können sich in Seckach aktiv beteiligen

Seckach.Die Gemeinde Seckach mit Bürgermeister Thomas Ludwig an der Spitze sucht, in enger Kooperation mit dem Landratsamt in Person von Landrat Dr. Achim Brötel, Zeitzeugen, Bilder und Dokumente über das damalige Gipsbergwerk in der Gemeinde zum Erstellen eines Forschungsprojektes.

Licht und Schatten

Dieses Gipsbergwerk der Heidelberger Gipsindustrie „H + H Seidenstricker“ war einer der ersten Industriebetriebe im damaligen Amtsbezirk Adelsheim und hat ab dem Jahr 1905 das Alltagsleben in Seckach über Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt.

Gleichzeitig ist das Gipsbergwerk aber auch Bestandteil eines der düstersten Kapitel der deutschen Geschichte.

Denn gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde es vom NS-Regime zu einer Produktionsstätte für kriegswichtige Güter umgenutzt und erweitert.

Konkret sahen sich die Machthaber dazu gezwungen, kriegswichtige Produktionsstandorte zu dezentralisieren oder unter Tage zu verlagern. Das betraf auch die Firma Fichtel & Sachs in Schweinfurt.

So wurde ein Teil der dortigen Motorenproduktion im Herbst 1944 in die Gipsstollen der Heidelberger Gipsindustrie H + H Seidenstricker Seckach ausgelagert. Der Zeitzeuge Gebhard Schmitt hat diese Geschehnisse von damals mit seinem Beitrag „Das Gipsbergwerk Seidenstricker im Zweiten Weltkrieg“, erschienen im Kalender „Unser Land 2019“, wieder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Weil diese Thematik aber bis dato so gut wie gar nicht historisch untersucht wurde, haben sich Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Thomas Ludwig darauf verständigt, dieses Versäumnis nun zeitnah nachzuholen.

Daher erforscht der Historiker Simon Metz seit Ende 2019 im Auftrag des Neckar-Odenwald-Kreises und der Gemeinde Seckach den NS-Verlagerungsbetrieb „Sachsen“ (der offizielle Tarnname des Projekts), welcher, wie oben angeführt, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in Seckach eingerichtet wurde.

Erlebnisse berücksichtigen

Simon Metz studierte an der Universität Heidelberg Geschichte und Historische Grundwissenschaften. Bei den Recherchen für seine Forschungsarbeit möchte er, neben Quellen aus Archiven, Bibliotheken und Museen, auch Erinnerungen von Zeitzeugen berücksichtigen.

Berichte und Schilderungen jener Personen, die die Vorgänge um dieses Rüstungsprojekt der Nationalsozialisten noch selbst erlebt haben, könnten wesentliche Bausteine zur Erforschung des NS-Verlagerungsbetriebs „Sachsen“ sein. Daher sind alle Zeitzeugen aufgerufen, sich beim Bürgermeisteramt Seckach (Telefonnummer: 06292 920110) zu melden und sich für eine Befragung durch Simon Metz zur Verfügung zu stellen. lm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020