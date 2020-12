Zehn Notebooks übergeben

Klinge Seckach.Als treue und spendable Freunde für das Kinder- und Jugenddorf Klinge haben sich in den letzten Jahren die Mitglieder des Kiwanis-Club Möckmühl erwiesen. Dank ihrer Hilfe wurden schon viele besondere Notwendigkeiten für die Kinder und Jugendlichen angeschafft. Unter anderem die Schaukel im Kindergarten, ein Spielhaus, ein Laptop für eine Jugendliche, spezielle Bettwäsche für Allergiker und zwei Sportvereinsbeiträge. Außerdem hat der Club schon einem an Epilepsie erkrankten Jungen einen ausgebildeten Hund ermöglicht, der bereits etwa zwei Stunden vor einem Anfall anschlägt, wodurch rechtzeitig Vorkehrungen getroffen werden können.

Für Homeschooling benötigt

Die neueste Bereicherung, die durch Jörg Kegelmann vom Kiwanis-Club organisiert und dieser Tage an Dr. Christoph Klotz als Vorsitzenden des Kinder- und Jugenddorfes sowie an Vorstandsassistentin Jana Brauß übergeben wurde, sind zehn Notebooks, die im Zuge von häufigen Homeschooling-Situationen in vielen Häusern der Klinge dringend benötigt wurden.

Wie Jörg Kegelmann berichtete, konnte relativ schnell ein Unternehmen gefunden werden, das die zehn gebrauchten und gut erhaltenen Geräte anonym spendete und mit neuen Festplatten ausrüstete, damit die Kinder noch einige Jahre gut damit arbeiten können. Sogar Videokonferenzen wären nun möglich, da die Geräte mit einer Webcam ausgestattet sind. Wie Dr. Klotz in seinen Dankesworten erläuterte, müssten die Geräte durch die vorgeschriebene Elektroprüfung, sowie von einem IT-Experten für die Klinge-Standards eingerichtet werden, bevor sie in den Häusern genutzt werden können. „Alle Geräte, die bei uns Kinder nutzen, erhalten eine entsprechende Schutzsoftware, damit dort nur kindgerechte Inhalte aufgerufen werden. Außerdem natürlich die üblichen Office-Programme.“

Die Hausgemeinschaften hatten sich so über die Ankündigung der Notebooks gefreut, dass sie im Vorfeld der offiziellen Übergabe für den Kiwanis-Club und den unbekannten Spender Bilder, Briefe und kleine Geschenke vorbereitet hatten und durch Dr. Klotz übergeben ließen. Persönlich konnten sie aufgrund der aktuellen Lage nicht dabei sein.

Der Kiwanis-Club Möckmühl wurde 2004 gegründet und erwirtschaftete unter dem Motto „Serving the children of the world – Gemeinsam für die Zukunft unserer Kinder“ mit seinen Veranstaltungen und Spendenaktionen bereits rund 250 000 Euro für den guten Zweck. Wie Jana Brauß noch ergänzte, sei den Kindern mit den zehn Notebooks zwar schon sehr geholfen, dennoch könne man noch nicht alle Häuser mit einem Gerät ausstatten. Wenn sich noch Spender finden ließen, die Geräte in gutem Zustand abgeben würden, sei die Freude groß. Spender sollen sich unter info@klinge-seckach.de oder Telefon 06292/780 melden. L.M.

