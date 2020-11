Wunsch der St.-Bernhard-Schüler geht in Erfüllung

Adelsheim.Die Volksbank Franken übergab eine Spende in Höhe von 6000 Euro an das Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach. Über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank sammelte das Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach drei Monate lang Spenden für das Projekt „Schulhausgestaltung St. Bernhard-Schule“. Ende September ging das Projekt erfolgreich zu Ende und es konnten mit 6000 Euro sogar 120 Prozent des Finanzierungsziels erreicht werden, teilt die Volksbank mit.

Klinge ist auch Schulträger

Das Kinder- und Jugenddorf ist eine überregionale Jugendhilfeeinrichtung. Kinder aus ganz Deutschland, die weniger Glück hatten, können dort ein neues Zuhause finden.

Neben den Hausgemeinschaften, in denen die rund 140 Kinder in Seckach leben, ist der Verein Träger der St. Bernhard-Schule. Die St. Bernhard-Schule hat rund 100 Schüler. 40 davon kommen aus dem näheren Umfeld des Kinderdorfs, 60 Schüler kommen aus dem Kinderdorf selbst.

Schulhaus verschönern

Die Kinder und Jugendlichen der St. Bernhard-Schule hatten im Rahmen der Schülermitverantwortung (SMV) die Idee beziehungsweise den Wunsch, das Schulhaus und die Toiletten zu verschönern.

Gemeinsam mit der Vertrauenslehrerin wurden Ziele erarbeitet und Pläne geschmiedet. Mit 5000 Euro sollten diese Pläne erreicht werden können.

Über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank wurden die Freunde des Kinderdorfs und die Freunde der St. Bernhard-Schule aufgerufen, sich durch eine Spende an dem Projekt zu beteiligen.

Die Volksbank Franken wiederum erklärte sich bereit, jeden Spendeneuro bis 2500 Euro zu verdoppeln. Dieses Förderziel konnte erreicht werden.

Die Volksbank Franken beteiligte sich mit einem Betrag von 2500 Euro an dem schönen, durch Kinder- und Jugendliche angestoßenen Projekt. Generalbevollmächtigter Holger Dörr und Bereichsleiter Pascal Mathes von der Volksbank Franken konnten nun die offizielle Spendenübergabe in der Bankfiliale Adelsheim an Vorstand Dr. Christoph Klotz und Rektorin Stephanie Bechle vornehmen.

