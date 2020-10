Wohnmobil wurde beschädigt

Seckach.Unbekannte haben in der Anselm-von-Eichholz-Straße in Seckach zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr ein geparktes Wohnmobil beschädigt, teilte die Polizei mit. Die 29-jährige Besitzerin hatte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt und bemerkte bei ihrer Rückkehr am Dienstag, dass bislang Unbekannte die beiden vorderen Reifen zerstochen hatten.

Der Frau entstand so ein Sachschaden, der zurzeit noch nicht beziffert werden kann. Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen sollen sich unter Telefon 06291/6487715 bei der Polizei in Adelsheim melden.

