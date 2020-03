Wohlbefinden und Gesundheit stärken

Seckach.Die VHS-Außenstelle in Seckach bietet mehrere Kurse an, die demnächst beginnen.

Der Kurs „Aquafitness im Flachwasser“ startet ab Sonntag, 8. März, 20 Uhr. Das Ganzkörpertraining kombiniert Ausdauer, Kraft, Koordination und Beweglichkeit. Durch die Auftriebskraft des Wassers werden Wirbelsäule, Bandscheiben und Gelenke optimal entlastet und die Muskulatur gekräftigt.

„Pilates für Fortgeschrittene“ beginnt ab Donnerstag, 5. März, 20.05 Uhr. Das Ganzkörpertraining nach Joseph Pilates kombiniert Atemtechnik, Kraftübungen, Koordination und Beweglichkeit. Im Zentrum steht die Körpermitte aus der die Kraft für alle Übungen geholt wird. Ebenso werden die tiefliegenden, kleinen und meist schwächeren Muskelgruppen angesprochen, die für eine korrekte und gesunde Körperhaltung sorgen.

„Beckenbodentraining für Frauen“ startet am Mittwoch, 4. März, um 20.05 Uhr. Gerade nach der Geburt ist ein Beckenbodentraining empfehlenswert, um wieder ein Gefühl für den eigenen Körper zu bekommen. Außerdem lindert Beckenbodentraining Rückenschmerzen, beugt Gebärmuttersenkung und Inkontinenz vor.

Ab Donnerstag, 5. März, 19 Uhr bietet die VHS-Außenstelle den Kurs „Pilates für Anfänger“ an. In diesem Kurs werden die Grundlagen und Prinzipien von Joseph Pilates von Anfang an und schrittweise gelernt.

Der Kurs „Beckenbodentraining für Männer“ beginnt am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr. Für Männer ist der Beckenboden eher eine unbekannte Muskelgruppe, die im Alltag nicht präsent, aber sehr wichtig ist. Das Training beugt Rückenleiden vor, schützt vor Inkontinenz und sollte von Männern besonders vor einer Prostata-Operation besucht werden.

