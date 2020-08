Wo sollen Kinder schwimmen lernen?

In der größten Boulevard Zeitung Deutschlands stand vor Kurzem, dass durch ihre Initiative 5000 Kinder schwimmen lernen sollen. Natürlich springen werbewirksam einige Sponsoren auf. Das ist ja sehr löblich, nur frage ich mich, wo sollen diese Kinder das Schwimmen lernen?

Bäder sind geschlossen

Viele Kommunen mussten oder müssen ihre Bäder schließen, weil sie sie nicht mehr finanzieren können. Auch wir in Seckach haben ein kleines Hallenschwimmbad, in das wir jedes Jahr sehr viel eigenes Geld hineinstecken, damit es weiter bestehen kann. Aber es wird zunehmend schwieriger das zu bewerkstelligen. Das Familienbad in Höpfingen ist in einem ähnlichen Dilemma.

In Seckach beläuft sich der jährliche Zuschussbedarf auf rund 220 000 Euro und da sind die jährlichen Wartungsinvestitionen noch nicht mitgerechnet.

Schwierige Finanzierung

In diesen Bädern lernten und lernen viele Generationen das Schwimmen. Auch viele Gruppen, ob DLRG, Rheumaliga oder Schulen aus dem Umkreis, nutzen diese Bäder. Jetzt in der Corona-Zeit wird es für uns kleine Gemeinden immer schwieriger, diese Einrichtungen zu finanzieren. Eine finanzielle Unterstützung des Landes Baden-Württemberg gerade für kleine Hallenbäder, die in so hohem Maß gesamtgesellschaftliche Aufgaben wahrnehmen, ist meiner Meinung nach dringend geboten und wäre mehr als gerechtfertigt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020