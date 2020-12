Weitere Gewinner wurden gezogen

Seckach.Jeder Adventssonntag bringt einen weiteren Hauptgewinn in der „Ein-Euro-Spendenlosaktion“, die seit dem mehr als zehnjährigen Bestehen des Seckacher Förderkreises „Leben braucht Wasser“ nicht nur eine traditionsreiche Einnahmequelle zu Gunsten der Ärmsten der Armen in Peru ist, sondern dank treuer Sponsoren auch die schönsten Gewinne bringt.

Die Losnummer 35790 wurde am ersten Advent gezogen, für sie liegt ein küchenfertig zerlegtes Reh, gespendet von Rainer Krug für das Projekt „200 WASH Einheiten in Lambayeque/Peru“, bereit und kann nach telefonischer Absprache mit Bernhard Heilig, 06292/1515, abgeholt werden. Gleich zwei Superpreise gab es am dritten Advent. Wie der Glückliche mit der Losnummer 37240 vom zweiten Advent, konnte die Nummer 37467 sich über eine Erlebnisbesichtigung mit 20 Personen in der Distelhäuser Brauerei, die Losnummer 35553 erhält einen Braun Epilierer SE7-681WD freuen.

Die Losnummer 36113 wurde am vierten Advent gezogen, für die ein Braun Herrenrasierer S9 9299s im „FC Bayern München-Style“ abgeholt werden kann.

Neben den Hauptpreisen sind noch über 60 weitere attraktive Preise zu gewinnen, die Gewinn-Nummern dazu können auf der Homepage (www.lebenbrauchtwasser-ev.de) eingesehen werden. L.M.

