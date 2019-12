Weihnachtskonzert des Musikvereins Seckach

Seckach.Der Musikverein Seckach gestaltet am Samstag, 21. Dezember, am Vorabend zum vierten Advent, sein Weihnachtskonzert um 20 Uhr in der Seckachtalhalle, der Eintritt ist frei. Zu Beginn steht das Jugendblasorchester SOS im Mittelpunkt. Mit „Rockin Bach“ und „Venite Adoremus“ werden die jungen Musiker das Ergebnis ihrer diesjährigen Probearbeit zu Gehör bringen. Anschließend präsentiert das Stammorchester einen Querschnitt aus der Welt der konzertanten Blasmusik mit den Highlights „Mountain Panorama“, „The Wall“ (eine musikalische Beschreibung des Limes) und Ausschnitten aus dem Musical Aladdin, so dass ein abwechslungsreicher Konzertabend entsteht. Bild: Musikverein Seckach

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019