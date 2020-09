Wasser wird am Dienstag abgestellt

Seckach.Die bereits im Juni angekündigten Wasserleitungsarbeiten im Bereich Heinrich-Magnani-Straße, Planweg, Bergstraße, Hochstraße, Am Vogelsang, Hesselweg und An der Steige haben sich auf Grund von Materiallieferengpässen verzögert. Vor kurzem hat die Firma Alfred Link Hoch- und Tiefbau GmbH aus Walldürn aber mit den Erdarbeiten begonnen. Damit die neuen Formteile in die Wasserleitung eingebaut werden können, ist es notwendig, am Dienstag, 8. September, von 8 bis etwa 16 Uhr im gesamten Bereich östlich der Bahntrasse von der Reichenbacher Straße/Waldstraße bis einschließlich des Kinder- und Jugenddorfes Klinge das Wasser abzustellen. Durch diese Arbeiten wird die Versorgungssicherheit der Trinkwasserversorgung weiter gestärkt, damit bei künftigen Wasserrohrbrüchen in diesem Bereich dann nicht mehr der ganze östliche Teil von Seckach für die Reparaturzeit abgestellt werden muss. Für Auskünfte sowie Rückfragen bei Problemen oder Störungen steht die Wasserversorgung Bauland GmbH (WVB) unter Telefon 06291/415554 zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.09.2020