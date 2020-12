Verschiedene Aktionen geplant

Seckach.„Denn es wird Weihnachten werden.“ Diese Zusage gilt: trotz Corona, trotz aller Einschränkungen. Vieles wird anders sein und vielleicht weniger schön als gewohnt, die Weihnachtsbotschaft bleibt jedoch dieselbe.

Deshalb haben mehrere Gruppen der Gemeinde St. Sebastian Seckach verschiedene Aktionen vorbereitet, die alle dabei unterstützen können, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen und trotz manchem Verzicht auf Gewohntes eine schöne und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit zu erleben.

Aktion „Adventsfenster“: Mehrere Familien haben sich bereiterklärt, in den Adventstagen an ihrem Wohnhaus ein von der Straße aus gut sichtbares Fenster besonders zu gestalten. Wie bei einem Adventskalender wird an jedem Tag ein anderes Fenster zu bestaunen sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Jeder ist eingeladen, die Fenster bei einem Spaziergang durch Seckach zu besuchen. Die genauen Daten und Adressen der Adventsfenster werden am Kindergarten St. Franziskus und an der Kirche St. Sebastian rechtzeitig veröffentlicht.

Aktion „Segen-to-go“: Ab dem Dritten Advent sind in der Kirche schön gestaltete Weihnachtskarten an einer Leine befestigt, die Segenssprüche und Segenswünsche enthalten. Jeder kann eine solche Karte mit nach Hause nehmen. Ab Heiligabend kann das mit einem Besuch der Krippe in der Kirche verbunden werden.

Aktion „Weihnachtsweg zum Schauen, Lesen, Hören und Verweilen“: Zu dieser Aktion unter dem Motto „Komm Weihnachten erleben mit den neuen AHA-Regeln“ sind alle, die neugierig sind, eingeladen. An einer Fensterfront am Kindergarten wird mit biblischen Figuren eine Weihnachtslandschaft mit Krippe dargestellt. Aktuelle Alltagssituationen wie beispielsweise Familie, Arbeitswelt, Fremde oder Corona werden eingebaut. Jeder der Lust hat, kann einen Stern mitbringen und in den Briefkasten am Kindergarten werfen. Dieser wird dann Teil des „Bildes“ und symbolisiert die Gemeinschaft, die dieses Jahr nicht durch ein persönliches Zusammenkommen erfahren wird.

Den Weihnachtsweg können Interessierte im Fenster des Kindergartens in der Uferstraße in Seckach vom 24. Dezember bis 5. Januar erleben.

Aktion „Stern von Bethlehem“: Grundgedanke für diese Aktion ist das Lied „Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg; führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht.“ Es soll ein „Stern von Bethlehem“ beispielsweise als Windlicht, Laterne oder Fensterbild gebastelt und dann Drei Könige am Fenster angebracht werden. So wird die Verbundenheit untereinander sichtbar gemacht.

Die Gemeinde hofft, mit den Aktionen dazu beizutragen, dass trotz aller auferlegten Einschränkungen eine besinnliche und erfüllte Advents- und Weihnachtszeit erleben wird.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.12.2020