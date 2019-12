Uwe Götz Schützenkönig

Seckach.Der Tradition eng verbunden führte der Sportschützenverein „Hubertus“ für seine Mitglieder und Gäste die Königsfeier mit Schießen auf die Damenehrenscheibe in die Pizzeria „Da Maria“ durch.

Die Durchführung von Grillfest, Kreismeisterschaft, Königsfeier, Thekendienst sowie Pflege und Instandhaltung der Außenanlage mit den Schießständen setzen das ganz persönliche Engagement zahlreicher Helfer voraus. So galt eingangs der Königsfeier ein Dank von Oberschützenmeister Werner Köpfle allen, die sich für die Belange des Traditionsvereins engagiert haben.

Zusammen mit Schießleiter Gerald Betz und dem 2. Vorsitzenden Ludwig Kohler stellte Köpfle die neuen Würdenträger vor und führte sie in ihre Ehrenämter ein. Die Ehrenkette als neuer Schützenkönig trägt nun Uwe Götz, begleitet von Jochen Mehl als 1. Ritter, Maciej Wawrzyniak als 2. Ritter und Heiko Keller als 3. Ritter. Ein sicheres Auge und eine ruhige Hand bewiesen auch die Damen im Wettbewerb auf die Damenehrenscheibe. Hierbei nahm Marina Beichert als neue Schützenkönigin den Ehrenorden in Empfang. Ihr zur Seite stehen Kartazyna Habdas als 1. Ritterin, Jennifer Miskovic als 2. Ritterin und Carina Rübeling als 3. Ritterin. Dem offiziellen Teil der Königsfeier schloss sich ein gemütliches Beisammensein mit gemeinsamen Essen an. L.M.

