Thomas Kegelmann hört nach 40 Jahren auf

Großeicholzheim.Bei der FG „Aichelzer Schnäischittler“ ging im Rahmen der Jahreshauptversammlung im örtlichen Sportheim eine Ära zu Ende. Nach 40 Jahren aufopferungsvoller und engagierter Tätigkeit als Vorsitzender trat Thomas Kegelmann bei den Neuwahlen des Vorstands nicht mehr an und übergab den Führungsstab an Jan Valerin. „Kegelmann war mit seiner zuverlässigen Arbeit nicht nur Vorreiter für die Fastnachtsvereine in Seckach und Zimmern, sondern stand auch für ein harmonisches Miteinander und zahlreiche ebenso einfallsreiche wie erfolgreiche Kampagnen. Es ist eine enorme Leistung, einen solchen Verein über 40 Jahre lang geleitet zu haben“, lautete der Tenor von Ortsvorsteher Reinhold Rapp, Vereinssprecher Klaus Rinklin, Heiko Saffrich von der Feuerwehr und vom Vorsitzenden des Vereins „Großeicholzheim und seine Geschichte“, Günter Schmitt-Haber, die als Gäste die Verdienste von Kegelmann würdigten.

Kritik an den Besucherzahlen

Zuvor dankt der scheidende Vorsitzender allen, die ihn in dieser Zeit bei den vielfältigen Aufgaben unterstützt hatten. Er appellierte an die „Schnäischittler“, das Brauchtum der heimischen Fastnacht auch weiterhin zu pflegen und zu fördern. Kritisch merkte er an, dass die Besucherzahlen bei den Prunksitzungen stark nachgelassen haben, was besonders für die Altersklassen 40 bis 60 Jahre gelte. Auf die Inhalte der Veranstaltungen und Aktivitäten in der vergangenen Kampagne ging Schriftführerin Sinja Melzer ausführlich ein.

So erinnerte sie an den Stand beim Großeicholzheimer Weihnachtsmarkt, an die Prunksitzung in der Schlossgartenhalle, die Teilnahme am Umzug in Unterschefflenz und bei den „Seggemer Schlotfegern“, bei den „Klingemännern“ in Waldhausen sowie bei den „Bedemer Hanmertli“. Resümiert wurde zudem der „Freggde Freidaach“ im ehemaligen Bistro „Goweddel“, die Mitwirkungen bei den Straßenumzügen in Buchen und bei den „Schlotfegern“ sowie die Standbesetzung beim Seckacher Straßenfest in der Klinge. Für den verhinderten Kassier Martin Sommer las Jan Valerin den positiven Bericht über die Vereinsfinanzen vor und da die Kassenprüfer Matthias Mayer und Heiko Saffrich keine Beanstandungen zu vermelden hatten, wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Für die Abteilung Kerwe berichtete Simon Eberle, der ebenfalls schwarze Zahlen vermeldete, dass man wieder eine Spende an eine gemeinnützige Institution im Ort übergeben könne. Außerdem gab er bekannt, dass der „Hammeltanz“ am 21. Oktober und der Kerweumzug mit dem Kerwe-Strohbär am 22. Oktober stattfinden werden. Unter der Leitung von Ortsvorsteher Reinhold Rapp brachten die anschließenden Neuwahlen folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Jan Valerin, stellvertretender Vorsitzender Matthias Mayer, Kassenwart Martin Sommer, Schriftführerin Sinja Melzer, Kassenprüfer Jessica Fehr und Heiko Saffrich, Beisitzer Theresa Schell, Michael Gimber, Mario Löser, Simon Eberle, Tobias Mayer und André Bergmann. Abschließend teilte der neue Vorsitzende Valerin mit, dass die Prunksitzung in der anstehenden Kampagne am 8. Februar stattfindet und die „Schnäischittler“ wieder am Weihnachtsmarkt und unter anderem am Rosenmontagsumzug in Buchen präsent sein werden. Mit Präsenten und dem Dank aller Mitglieder für die Arbeit wurde mit einstimmigem Votum Thomas Kegelmann zum Ehrenpräsidenten der FG ernannt. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019