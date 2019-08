Tanzen ist für die Mädchen die schönste Sache der Welt

Seckach.Der überdachte Pausenhof der Seckachtalschule hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend als Trainingsplatz, aber auch als Bühne für die tanzbegeisterten Mädchen des Schlotfeger-Sommerferienprogramms bewährt. So waren auch in diesem Jahr sechs quirlige „Tanzmäuse“ der Einladung von Jana Alter, Marlene Egner, Antonia Alter, Alex Hoffert, Hannah Kellner und Sophia Bender von der Schlotfeger-Jugendgarde gefolgt und übten eifrig die Choreografie von Jana Alter ein. Doch die drei Stunden fleißigen Übens machten sich beim Auftritt vor den „Taxi-Eltern“ echt bezahlt, denn die Mädchen wurden mit jeder Menge Beifall belohnt. Bild: Liane Merkle

