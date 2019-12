Strukturwandel macht Schritt notwendig

Seckach/Götzingen.„Wenn ein Baum sich zu beugen versteht, wird er nie vom Winde gebrochen“, besagt eine afrikanische Volksweisheit. Und gerade der sinnige Hintergrund dieser Erkenntnis bestätigt den Initiatoren die Richtigkeit ihrer Entscheidung zur Gründung des Vereins „Partnerschaft Bukuumi/Uganda“ mit Sitz in Seckach.

Erhöhter Aufwand

Die Entscheidung, das seit Jahren erfolgreiche „Organisationskomitee Partnerschaft Bukuumi“ der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach auf Vereinsbasis umzustellen, machten sich die Verantwortlichen der seit 1991 erfolgreich praktizierten Partnerschaft keineswegs leicht. Doch sie erwies sich unter Abwägung aller relevanten Fakten aus finanzpolitischer, juristischer und verwaltungstechnischer Sicht als absolut sinnvoll und zielführend. Dafür sprachen auch der registrierte Strukturwandel sowie die inzwischen erreichte Basis des Waisenprojektes in Bukuumi und das damit verbundene Verwaltungs- und Finanzvolumen. Projekt-Koordinator Florian Bauer hieß die zur Gründungsversammlung in Seckach gekommenen Bukuumi-Unterstützer willkommen. Er verband seine Ausführungen über die Entwicklung und den aktuellen Stand der Partnerschaft mit der Begründung der ins Visier genommenen Neustrukturierung der bewährten Einrichtung. Bauer erwähnte unter anderem einen Arbeitseinsatz im Januar mit 18 ehrenamtlichen Helfern, in dessen Verlauf die Errichtung eines Waschhauses mit Toiletten, Duschen und Waschmöglichkeiten für die Kleidung vorangebracht wurde. Organisiert wurden auch sportliche Großereignisse wie ein Jugend-Camp mit über 500 Teilnehmern und der erstmals ausgetragene „Rujanja-Fußball-Cup“, quasi eine Stadtmeisterschaft mit sechs Vereinen und mehr als 4000 Zuschauern.

Zu einem weiteren Einsatz reisen unmittelbar nach Weihnachten, und das wie immer alle auf eigene Kosten, erneut 14 freiwillige Helfer nach Bukuumi. Pfarrer Schneider betonte eingangs seiner Grußworte, dass für die Seelsorgeeinheit ein entscheidender Tag gekommen sei. Unter Abwägung aller Erfahrungen und Aspekte sei man übereinstimmend zu der Erkenntnis gelangt, dass die Umstellung auf Vereinsstruktur die bessere Grundlage wäre und auf lange Sicht sinnvoll erscheine. Die Pfarrgemeinde als Gründungsmitglied bleibe dem Projekt aber weiterhin eng verbunden, so der Pfarrer. Das sei auch der richtige Moment, für die seit Jahren vom Organisationskomitee geleistete Arbeit sowie allen dabei Engagierten für ihren ehrenamtlichen Einsatz im Interesse der Waisen zu danken und gleichzeitig für dieses ganz besondere Hilfsprojekt weiterhin Gottes Segen zu erbitten.

Das Wohl der Kinder im Fokus

Zum Versammlungsleiter kürten die Teilnehmer Karl-Heinz Dörsam, quasi Spiritus Rector dieser Partnerschaft und seit der Begründung 1991 unermüdlich engagiert. Von Beginn an organisierte er bis zur Gründung des Organisationskomitees 2011 praktisch alleinverantwortlich die Unterstützung der Partnerschaft. Auch im neuen Komitee war er federführend, bis im Jahre 2017 das Duo Florian Bauer/Mirjam Biermayer die Verantwortung übernahm. Er zog ein kurzes Resümee über die Historie, die mit der Komiteegründung in eine neue Dimension wechselte. Sein Fazit: Man hatte stets mit Erfolg das Wohl der Kinder im Fokus. Das wünsche und erhoffe er auch für die Zukunft.

Zentraler Tagesordnungspunkt war natürlich die Beschlussfassung zur Vereinssatzung. Diese wurde nach kurzer Erörterung auch einstimmig in der vorgelegten Fassung angenommen. Zum ersten Vorstand wurden ausnahmslos einstimmig gewählt: Vorsitzender Florian Bauer, Stellvertreterin Mirjam Biermayer, Kassenwart David Holderbach, Schriftführer Martin Volk, Beisitzer Volker Fuchs, Steffen Volk und Franz-Peter Thaler, Kassenprüfer Rudi Schmitt und Lothar Hunstock. Der Mitgliedsbeitrag wurde mit zehn Euro pro Jahr beschlossen.

Florian Bauer dankte allen Gewählten für die Bereitschaft zur Amtsübernahme und Mitarbeit. Er zeigte sich erfreut über die nun geschaffene tragfähige Basis und stellte fest, dass mit dem Wachsen des Waisenprojektes – die Zahl der zu betreuenden Kinder wird auf 75 erweitert – und dessen Entwicklung auch stets weitere neue Herausforderungen akut werden. So wird beispielsweise durch die eingerichtete Wasserversorgungsanlage und die damit zunehmende Nutzung von Trink- und Brauchwasser in der Anlage und auch durch die örtliche Bevölkerung das Thema „Wasseraufbereitung“ demnächst akut. An Aufgaben werde es auch künftig nicht mangeln, so dass man weiterhin um tatkräftige Unterstützung bittet und für jeden Spenden-Euro sehr dankbar sei.

Mit dem Verweis darauf, dass die Frage der Gemeinnützigkeit für „Partnerschaft Bukuumni/Uganda“ geklärt und der Eintrag ins Vereinsregister in die Wege geleitet sei, schloss Bauer die Gründungsversammlung in der Hoffnung, dass der Verein weiterhin die breite Unterstützung erfahre wie bisher. jm

