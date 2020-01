Seckach.Über eine Spende der Netze BW in Höhe von 426, 60 Euro durften sich die Verantwortlichen des Förderkreises „Leben braucht Wasser“ freuen. „Unser Ziel ist es, von der postalischen Datenübermittlung abzurücken“, erklärt Jürgen Landenberger, Regionalmanager bei Netze BW. „Darum bieten wir verschiedene zeitgemäße Wege an, um die Angaben ohne große Umstände durchgeben zu können.“

Dadurch sparen die Kunden Zeit und die Netze BW optimiert die Qualität ihrer Datenerfassung. Und obendrein wird ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Denn der Verzicht auf die Ablesekarte bedeutet auch, dass sich das Papier und der Transport per Post erübrigen. „Wenn immer mehr Kunden auf die Zählerkarte verzichten, kann jede Menge CO2 und Energie eingespart werden. Und da uns die Umwelt am Herzen liegt, haben wir unsere Aktion als kleine Zusatzmotivation ins Leben gerufen“, so Landenberger.

Für jeden Zählerstand, der in einer Kommune online erfasst wird, geht das eingesparte Rückporto an eine dort tätige gemeinnützige Organisation. Zur Verwendung des Betrags kann die Kommune Vorschläge machen. In Seckach durften nun Bernhard Heilig, Vorsitzender des Förderkreises „Leben braucht Wasser“, und dessen Stellvertreter Manfred Glittenberg eine „Spende aus der Portokasse“ im Seckacher Rathaus entgegennehmen. „Wir freuen uns über jeden zusätzlichen Euro, der uns und unsere Arbeit unterstützt“, bedankte sich Heilig bei allen Haushalten, die ihren Zählerstand online mitgeteilt und somit zur Spende beigetragen haben. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.01.2020