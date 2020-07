Seit einem halben Jahrhundert Damengymnastik

Großeicholzheim.Kann ein Verein, eine Abteilung oder eine Gruppierung auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken, müsste das eigentlich mit einem Festtag und verschiedenen Aktivitäten gebührend gefeiert werden – nicht so während der Corona-Pandemie mit ihren gesellschaftlichen Einschränkungen.

Aktuell nur Training im Freien

So muss auch die Abteilung Damengymnastik des Sportvereins ihr 50-jähriges Bestehen zwar leise, aber nicht minder für die Öffentlichkeit erwähnenswert, diesem Umstand Tribut zollen. Zudem finden derzeit keine Übungsstunden in der Halle statt, weshalb sich die bewegungslustigen Damen, wie auch in der Sommerpause, immer montags ab 19.30 Uhr zu einer Walking-Runde treffen.

Mit einer größeren Feier soll das Abteilungsjubiläum im Rahmen des 100-jährigen Bestehens des örtlichen Sportvereins im nächsten Jahr mit diversen Ehrungen gebührend gefeiert werden.

Trotzdem sollte ein echtes Jubiläum wie das 50. Bestehen nicht unerwähnt bleiben und so teilte uns die langjährige Abteilungsleiterin und Gründungsmitglied Karin Kegelmann zur Vita der Abteilung einige Eckdaten mit.

Demnach gilt der 1. Juli 1970 als Gründungstermin. Auf Anregung der damaligen Leiterin des Kindergartens Traudel Knoche, wurde eine Gymnastikgruppe gegründet, da sich auch Frauen sportlich betätigen möchten und den fußballorientierten Männern etwas entgegengesetzt werden sollte. Der Andrang war groß für diese bis dahin nicht praktizierte Sportart und so trafen sich zu den wöchentlichen Übungsstunden anfangs 65 interessierte Frauen und Mädchen.

Neben der sportlichen Ertüchtigung standen natürlich auch viel Spiel und Spaß auf dem Programm. 1971 wurde die Gruppe als Abteilung in den SV Großeicholzheim integriert. Noch heute zählt die ehemals 65 Turnerinnen starke Gruppe 50 aktive Mitglieder, wobei die Anzahl, wie fast überall, deutlich zurückgegangen ist.

Drei aktive Gründungsmitglieder

Immerhin sind mit Ulla Schmutz, Marlotte Drefs und Karin Kegelmann immer noch drei Gründungsmitglieder aktiv dabei. Die anderen und viele Ehemaligen unterstützen den Verein tatkräftig durch ihre passive Mitgliedschaft und fühlen sich der Gymnastikabteilung auch nach 50 Jahren noch eng verbunden.

Seit 1978 bis heute wird die Abteilung von der lizenzierten Übungsleiterin Karin Kegelmann geleitet. Seit circa 2 Jahren wird sie unterstützt von Julia Reichert, die einmal im Monat eine Übungsstunde übernimmt und mit neuen Ideen und Trainingsmethoden auch wieder Jüngere begeistern will.

Verständlicherweise hat sich im Lauf der Jahre die Institution der Gymnastik und auch die wöchentlichen Übungsstunden sehr verändert. Lief man früher zum Aufwärmen in der Halle seine Runden zum Rhythmus des Tamburins, machte man später das „Warm-up“ in Form einer Choreographie zu flotter Musik und auch die Bauch-Beine-Po- Übungen machten mit musikalischer Begleitung natürlich mehr Spaß. Mit Stepp-Aerobic einmal im Monat, Salsa-Aerobic, Pilates-Übungen, Drums-Alive oder schweißtreibendem Intervalltraining versucht man sich heute den aktuellen Trends anzupassen.

Auch die Geselligkeit kommt nie zu kurz. Der jährliche Ausflug, das Sommer-Abschlussfest und die Weihnachtsfeier sind fester Bestandteil des Vereinslebens. Außerdem präsentierten sich die Gymnastikdamen auch bei gesellschaftlichen Ereignissen im Ort, wie zum Beispiel mit Tanz und Gesang bei Faschingsveranstaltungen der „Aichelscher Schnäischittler“ sowie mit der Organisation und Durchführung des Kinderfasching-Nachmittags seit mehr als 30 Jahren. Die Teilnahme beim Straßenfest oder Auftritte bei diversen Jubiläumsveranstaltungen gehörten ebenfalls dazu und waren stets gerngesehen.

„Um den Fortbestand der Abteilung „Gymnastik“ zu sichern, wäre es wünschenswert, wenn sowohl Neue als auch Ehemalige wieder aktiv und regelmäßig an den Montagsübungsstunden in der Halle von 20 bis 21 Uhr teilnehmen würden“, betonte Karin Kegelmann. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020