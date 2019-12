Seckach.Wie es sich für aufmerksame Fastnachter gehört, ist auch die FG „Seggemer Schlotfeger“ mit ihrem Ohr ganz nah am Puls des Gemeindegeschehens. Entsprechend lautet das Motto der Kampagne 2019/20 „Seggi – ein Platz an der Sonne“. Und da sich der schelmische Schlotfeger so seine Gedanken über die gehäufte Ansiedlung von sogenannten Solarparks in der Gemeinde macht und auch vermutet, dass sich das durchaus positiv auf die Gemeindekasse auswirken wird, reimt er sich folgendes zu seinem Jahresorden zusammen: „De Solarpark is jetzt endlich kumme, des lässt die Gemeindekasse ganz schö brumme. Die Sunn soll scheine Tag und Nacht, dass immer Thomas’s Sparschwein lacht.“ L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019