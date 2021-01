Schneepflug kollidiert mit Pkw

Seckach.Rund 6000 Euro Sachschaden entstand am Sonntagvormittag beim Zusammenstoß eines Schneepflugs mit einem Kleinwagen in Seckach, teilte die Polizei mit. Der 64-jährige Fahrer des Räumgeräts war nach den starken Schneefällen auf der Heinrich-Magnani-Straße bergabwärts unterwegs und geriet in einer Linkskurve ins Rutschen. Eine entgegenkommende 29-jährige Ford-Fahrerin erkannte die Gefahrensituation und fuhr nach rechts in den Seitenstreifen. Der Schneepflugfahrer konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass er mit seinem Räumschild gegen den Kleinwagen prallte. Dieser wurde stark beschädigt und war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Räumfahrzeug war nach dem Unfall noch einsatzbereit.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.01.2021