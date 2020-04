Rudi Reuther bleibt Vorsitzender

Großeicholzheim.Im Jahre 1968 gegründet, besteht das heutige Fundament des Tennisclubs Großeicholzheim aus 89 Mitgliedern, darunter 34 Frauen.

Im vereinseigenen Tennisheim trafen sich die Mitglieder und Vorstand vor der Corona-Krise zur Jahreshauptversammlung. Mit dabei waren auch Vertreter der örtlichen Vereine und Ortsvorsteher Reinhold Rapp. Gemeinsam ließen sie die Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren.

Vorsitzender Rudi Reuther dankte eingangs seines Rechenschaftsberichtes allen für ihren Einsatz im Interesse des Vereins, den örtlichen Vereinen für die gute Zusammenarbeit und der Gemeinde für ihre Sportförderung.

Der Vorsitzende erinnerte an die Investitionen in der Küche des Tennisheimes. Dazu zählen eine Infrarotheizung an der Decke, ein neuer Gläserspüler und eine neue Musikanlage. Auch an die Reparaturen an der gesamten Tennisanlage erinnerte er.

50-jähriges Bestehen

Im Mittelpunkt der planerischen Arbeiten stand das 50-jährige Bestehen des Vereins in der Tenne. Im sportlichen Bereich hatte man eine Herrenmannschaft 50 für die Medenrunde und für die anstehenden Spiele eine zusätzliche Mannschaft gemeldet.

Für das laufende Jahr plane man den Neubau eines Beachplatzes und hoffe dabei auch auf eine Attraktivitätssteigerung in Richtung neuer Mitglieder.

Rückblick auf Sportjahr

Sportwart Rainer Koller blickte auf die Medenrunde des vergangenen Sportjahres zurück, in der unter acht Mannschaften ein guter dritter Tabellenplatz erspielt wurde. Erfreulich sei die Tatsache, dass es wieder eine Herrenmannschaft beim TC Großeicholzheim geben wird.

Als kritisch wurde die derzeitige Situation im Nachwuchsbereich bezüglich der Mitgliederstärke angesehen, ehe Mannschaftsführer Edwin Fehr einen kurzen Rückblick über die vergangene Verbandsrunde hielt.

Über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichtete im Anschluss Kassenwart Martin Kloss. Da die beiden Kassenprüfer Edwin Fehr und Fritz Schadler keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder des gesamten Vorstands als Dankeschön für die geleistete Arbeit einstimmig Entlastung.

Einstimmiges Ergebnis bei Wahlen

Nach der Diskussion über zwei eingegangene Anträge brachten die anschließenden Neuwahlen zum Vorstand unter der Wahlleitung von Reinhold Rapp folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender bleibt Rudi Reuther. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Rainer Koller gewählt, Schriftführer wurde Ralf Hofmann. Den Posten des Kassenwartes behielt Martin Kloss und Sportwart wurde Michael Galm. Rainer Koller übernimmt die Position des Platzwartes. Der Posten des Jugendwarts wurde nicht besetzt, Kassenprüfer bleiben Fritz Schadler und Edwin Fehr.

In den Grußworten von Ortsvorsteher Reinhold Rapp, Klaus Rinklin und Thomas Kegelmann wurden die kooperativen Vorstandstätigkeiten und das harmonische Miteinander gewürdigt.

Ein geselliges Beisammensein mit Diskussionen und Aussprachen schloss sich an. L.M.

