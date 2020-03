Pierangelo Brusa war Motor und Mitbegründer der Verbindung

Seckach.Er gilt als Motor und Mitbegründer für die heute noch lebendige Städtepartnerschaft zwischen Seckach und der norditalienischen Gemeinde Gazzada Schianno. Die Rede ist vom ehemaligen Bürgermeister der italienischen Gemeinde Pierangelo Brusa, der dieser Tage 80-jährig gestorben ist.

Jubiläum der Partnerschaften

Das Jahr 2020 sollte für die Gemeinde Seckach eigentlich im Zeichen der beiden Partnerschaftsjubiläen stehen, denn vor genau 30 Jahren wurde die Städtepartnerschaft mit Reichenbach in der Oberlausitz und vor 15 Jahren jene mit Gazzada Schianno begründet, betonte Bürgermeister Thomas Ludwig gegenüber den FN.

„Doch nun scheint alles ganz anders zu kommen. Nicht nur wegen der Corona-Krise, die gegenseitige Fahrten in die Partnerstädte zurzeit und bis auf Weiteres verbietet. Sondern auch durch die Tatsache, dass der Tod nun binnen weniger Wochen schon den zweiten ehemaligen Bürgermeister einer Seckacher Partnerstadt aus dem irdischen Leben gerissen hat“, so Ludwig. Hieß es gleich in den ersten Januartagen Abschied nehmen vom früheren Reichenbacher Bürgermeister Andreas Böer, so erreichte die Gemeinde Seckach nun die traurige Nachricht, dass auch der frühere Bürgermeister von Gazzada Schianno, Pierangelo Brusa, nach längerer Krankheit gestorben ist. Er wäre im Mai 81 Jahre alt geworden.

Pierangelo Brusa wirkte über viele Jahre am kommunalpolitischen Leben in Gazzada Schianno mit und unterstützte die Bestrebungen seines Vorgängers Alfonso Minonzio zum Aufbau freundschaftlicher Beziehungen zur Gemeinde Seckach von Anfang an stark.

Das Fundament dieser Städtepartnerschaft ist bekanntlich Geistlicher Rat Pfarrer Heinrich Magnani, dessen Vater nach Deutschland ausgewandert war. Nachdem Alfonso Minonzio an Weihnachten 2001 mit einem Schreiben an den damaligen Seckacher Bürgermeister Ekkehard Brand die Angelegenheit angestoßen hatte, fanden in der Folgezeit mehrere gegenseitige Besuche statt, die dem Kennenlernen von „Land und Leuten“ dienten. Schon bei diesen Begegnungen war Pierangelo Brusa als stellvertretender Bürgermeister mit von der Partie.

Als dann im Jahre 2004 in Italien Kommunalwahlen stattfanden und Bürgermeister Minonzio nicht mehr kandidieren durfte, wählten die Bürger von Gazzada Schianno Pierangelo Brusa zu seinem Nachfolger.

So viel Einsatz wie der Vorgänger

Mit ebenso großer Leidenschaft wie sein Vorgänger setzte Brusa die Vorbereitungen zur offiziellen Begründung der „Gemellagio“ mit der Gemeinde Seckach, aber auch mit dem Kinder- und Jugenddorf Klinge und dem Buchener Stadtteil Hettingen, fort. Im September 2005 war es dann soweit: In der Seckachtalhalle fand die offizielle Gründungsfeier statt. Pierangelo Brusa unterzeichnete zusammen mit Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig, dem damaligen Dorfleiter des Kinder- und Jugenddorfes Klinge, Dr. Johann Cassar, und dem damaligen Ortsvorsteher von Hettingen, Volker Mackert, die Partnerschaftsurkunde.

Aber auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2009 war es Brusa ein großes Anliegen, diese Partnerschaft zu fördern und mit Leben zu erfüllen, zuletzt bei den Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen im Oktober 2015. Zuvor fielen in seine Amtszeit unter anderem die zweite Eurokommunale im Mai 2007 in Gazzada Schianno.

Bürgermeister Thomas Ludwig würdigt den Verstorbenen mit den Worten: „Pierangelo war ein liebenswürdiger Mensch und Kollege. Darüber hinaus wird er als einer der Gründer unserer Städtepartnerschaft in die Historie eingehen. Aber auch über seine Amtszeit hinaus hat er unsere freundschaftlichen Beziehungen stets mit großem Interesse begleitet und unterstützt. Möge Pieroangelo Brusa ruhen in Gottes Frieden!“ L.M.

