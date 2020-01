Pflanzaktionen im März geplant

Seckach.Die Gemeinde Seckach beteiligt sich an der Klimaschutzaktion des Gemeindetags Baden-Württemberg „1000 Bäume für 1000 Kommunen“. Bis zum „Tag des Baumes“ am 25. April wollen 1000 baden-württembergische Kommunen je 1000, in der Summe also eine Million Bäume pflanzen. Damit werden 330 Hektar Wald geschaffen, der pro Jahr rund 4300 Tonnen CO2 bindet.

Der Auftakt dieser kommunalen Klimaschutzaktion fand im vergangenen September im Rahmen der jährlichen Klausurtagung des Landesvorstands des Gemeindetags Baden-Württemberg in Bad Mergentheim statt. Im dortigen Kurpark wurde der erste Baumsetzling gepflanzt, und alle Kreisvorsitzenden bekamen ein Bäumchen überreicht, um es in ihre Heimatgemeinden mitzunehmen. Thomas Ludwig, Vorsitzender des Kreisverbandes Neckar-Odenwald, sorgte wenige Tage später zusammen mit Revierleiter Armin Walzel dafür, dass der Sprössling im Gemeindewald auf Gemarkung Zimmern ein dauerhaftes Plätzchen fand. Die Bäume – vor allem Nuss- und Kirschbäume, aber auch Eichen, Douglasien und Elsbeeren – sollen jedoch nicht nur von Waldarbeitern, sondern von den Bürgern der Gemeinde gepflanzt werden. Beteiligen kann sich jeder: Schulen, Kindergärten, örtliche Vereine, Organisationen, Kirchengemeinden, Jugendgruppen, die Freiwillige Feuerwehr und auch Einzelpersonen.

Helfer gesucht

„Wir brauchen möglichst viele Helfer, aber auch die Übernahme von Baumpatenschaften ist denkbar“, so Thomas Ludwig. Eingeladen hat die Gemeindeverwaltung neben den Schulen und Kindergärten, die Freiwillige Feuerwehr, den Naturschutzbund „Seckach-/Schefflenztal“, den Hegering V, alle Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie alle Hochzeitspaare und Eltern der Neugeborenen des Jahres 2019. Die Aktion findet am Freitag, 13. März, von 9 bis 12 Uhr für die Kindergärten und die Schulen und am Samstag, 14. März, von 10 bis 13 Uhr für alle Bürgern, Vereine, Gruppen und sonstigen Organisationen statt. Die von Revierleiter Armin Walzel ausgewählte Pflanzfläche befindet sich auf Gemarkung Großeicholzheim im Eichwald in Verlängerung des Weges zum Fischteich, Kreuzung Lassklingenweg und Eichenweg (Bereich „Fuchsentrieb/Lassklinge“). L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020