Parkplatz am Sportgelände soll befestigt werden

Seckach.Der Solarpark Winterberg, der Parkplatz am Sportgelände Zimmern und Vorbereitungen für die Landtagswahl beschäftigten den Gemeinderat Seckach in seiner Sitzung am Montagabend. Bereits im Dezember letzten Jahres hatte der Gemeinderat der neuen Löschwasserkonzeption für die Gesamtgemeinde und damit für den Bau von zwei Stahllöschwassertanks in einem esten Bauabschnitt zugestimmt. Wie Bauamtsleiter Roland Bangert in der Sitzung am Montagabend in der Seckachtalhalle erläuterte, haben die zwei gebrauchten Tanks ein Volumen von je 250 Kubikmeter und wurden bereits als „freihändige“ Auftragsvergabe ausgeschrieben.

Die Bauanträge für die beiden Löschwasserbehälter gelten für die Schulstraße in Seckach und den Waidachshof und umfassen Gesamtkosten in Höhe von 227 000 Euro. Da bereits durch den Gemeindeausgleichsstock eine Förderung von 55 000 Euro zugesagt wurde, verbleibt für die Gemeinde Seckach ein Eigenanteil von 172 000 Euro.

Der Gemeinderat unter der Leitung von Bürgermeister Thomas Ludwig vergab nun die Lieferung und Montage der beiden Löschwassertanks an die Firma Scholten Tanks aus Bad Bentheim zum Angebotspreis von 66 640 Euro.

Finanzielle Unterstützung für FC

In einem weiteren Tagesordnungspunkt stimmte das Gremium einem Antrag des FC Zimmern auf finanzielle Unterstützung zu, den Parkplatz an seinem Sportgelände endlich befestigen zu können. Allerdings müssen die Verantwortlichen des FCZ einige Voraussetzungen erfüllen, um die geplanten Gesamtkosten in Höhe von 40 000 Euro durch die Sportförderung der Gemeinde von 12 000 Euro schmälern zu können.

Demnach muss der Verein für das Vorhaben erst eine Baugenehmigung vorlegen und sich verpflichten, für die vorhandenen Entwässerungseinrichtungen am oberen Rand des Parkplatzes zu sorgen. Weiter sei die Leistungsfähigkeit der unter der Straße „Am Berg“ hindurchführenden Regenwasserableitung vor Beginn der Asphaltarbeiten mittels Durchspülen der Leitung nachzuweisen und dauerhaft selbstständig für die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit Sorge zu tragen.

Solarpark rückt näher

Die Gemeinde Seckach kommt der Installation und Inbetriebnahme einer weiteren großflächigen Photovoltaikanlage auf den Gemarkungen Seckach und Zimmern im Bebauungsplan „Solarpark Winterberg“ immer näher.

Inzwischen wurden die Stellungnahmen aus der Offenlegung durch die Öffentlichkeit und beteiligten Behörden ausgewertet und in die Planungsunterlagen eingearbeitet und von Melanie Eisner (Planungsbüro Klärle aus Weikersheim-Schäftersheim) vorgestellt. Aus dem Bereich der Öffentlichkeit kam lediglich ein Hinweis mit Bedenken wegen zu erwartender Spiegelung durch die Anlagenoberflächen. Diese wurden durch ein Berliner Gutachterbüro entkräftet wurden.

In der Zustimmung wurde zudem festgelegt, dass die Kosten für die Aufstellung der Bebauungspläne einschließlich Umweltbericht und alle weiteren erforderlichen Gutachten durch das Betreiberunternehmen Juwi AG aus Wörrstadt zu tragen sind. Die derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche für die Errichtung eines Solarparks beträgt zwölf Hektar. Für alle erforderlichen Grundstücke habe der Betreiber Gestattungsverträge langfristig abgeschlossen. Das Plangebiet liegt südlich der Ortslage Seckach sowie nördlich des Waidachshofes in den Gewannen „Am kleinen Winterberg“ und „Winterberg“ auf Zimmerner Gemarkung.

Wahllokale festgelegt

Abschließend stimmte der Gemeinderat der Bildung von drei Urnen- und zwei Briefwahlbezirken anlässlich der am 14. März nächsten Jahres stattfindenden Landtagswahl zu. Für den Wahlbezirk gesamter Ortsteil Seckach mit Kinder- und Jugenddorf Klinge gilt als Wahllokal die Seckachtalhalle, die Schlossgartenhalle für den Ortsteil Großeicholzheim, das Dorfgemeinschaftshaus für Zimmern und als Auszählort für Seckach die Seckachtalschule sowie das Seckacher Rathaus für die Ortsteile Großeicholzheim und Zimmern.

Weiter gab der Bürgermeister bekannt, dass der Gedenkgottesdienst für die am 31. Mai verstorbene Ehrenbürgerin Schwester Gebharda aufgrund der sich zuspitzenden Pandemielage in das nächste Jahr verschoben wird.

Empört über Transversale-Aus

Empörung löste Ludwigs Information aus, dass der Landrat bekannt gegeben habe, dass die Transversale gecancelt werden soll.

Hintergrund seien die auf 54 Millionen Euro explodierten Kosten, wofür unter anderem die schwierige Geologie am Eckenberg verantwortlich sei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020