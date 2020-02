Orchester-Workshop mit Otto M. Schwarz

Seckach.Der Orchester-Workshop des Blasmuskverbands Tauber-Odenwald-Bauland mit dem Komponisten Otto M. Schwarz findet am 21. und 22. März in Seckach statt.

Bei diesem Workshop wird der österreichische Komponist Otto M. Schwarz seine neuesten Kompositionen im Bereich unterhaltsam und konzertant vorstellen und mit den Teilnehmern (Lehrgangsorchester) erarbeiten und einstudieren.

Otto M. Schwarz wird dabei das musikalische Verständnis, die Interpretation, Ausdruck, Klangfarbe und Gesamtklang undsoweiter sowie die notwendige Kommunikation zwischen dem Dirigenten und dem Orchester vermitteln. Eine wichtige Anspielprobe findet bereits am Samstag, 7. März, in Königheim statt. Den Abschluss des Workshops bildet ein öffentliches Konzert mit den erarbeiteten Werken am Sonntagnachmittag, 22. März, um um 15 Uhr in der Seckachtalhalle. Ein weiteres Mal werden die Werke im Rahmen der Generalversammlung des Blasmusikverbandes am 29. März in Allfeld aufgeführt. An dieser Veranstaltung teilnehmen können Musiker, Jugendleiter und Dirigenten der Mitgliedsvereine ebenso wie externe interessierte Musiker, die zusammen mit dem Verbandsorchester das Lehrgangsorchester bilden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020