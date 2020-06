Nummernschild führte zum Fahrer

Zimmern.Ein an einer Unfallstelle bei Zimmern verlorenes Autokennzeichen führte am Dienstagmorgen zum Verursacher. Ein 61-Jähriger war gegen 5.30 Uhr in seinem Ford auf der Kreisstraße zwischen Schlierstadt und Zimmern unterwegs, als er an der Einmündung zur L519 anstatt abzubiegen, geradeaus gegen ein Verkehrsschild fuhr und dieses beschädigte, so die Polizei.

Vermutlich bemerkte der Mann nicht, dass sich bei dem Unfall sein Kennzeichen gelöst hatte, denn er fuhr einfach davon. Über das Autokennzeichen ermittelte die Polizei im Laufe des Tages den Fahrer und traf ihn schließlich bei sich zuhause an.

Der Mann gab an, sich nicht an den Unfall erinnern zu können, das mag aber auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass ein Atemalkoholtest bei ihm fast 2,7 Promille anzeigte. Auf ihn wird nun eine Anzeige wegen Unfallflucht zukommen.

