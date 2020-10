Neue Tonnen werden ab 7. Dezember ausgeliefert

Zimmern.Die Altpapiersammlung in Zimmern wird ab Januar nicht mehr durch Vereine als Bündelsammlung durchgeführt, sondern mit blauen Altpapiertonnen. Die letzte Altpapierbündelsammlung findet am Samstag, 5. Dezember statt.

Die Verteilung der blauen Altpapiertonnen beginnt ab Montag, 7. Dezember. Das teilt die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (Kwin) mit. Durch diese Umstellung ändern sich ab Januar 2021 die Abfuhrtage. Statt wie bisher samstags findet die Abfuhr des Altpapiers freitags statt, erster Sammeltermin ist der 15. Januar. Die neuen Abfuhrtermine stehen im Entsorgungskalender für 2021, der im Dezember an die Haushalte verteilt wird. Die Abfuhr des Altpapiers erfolgt durch die Firma Inast aus Mosbach. Anders als bei der Sammlung durch Vereine muss das Altpapier bis spätestens 6 Uhr morgens bereitgestellt sein.

Ab 7. Dezember erhält jeder Haushalt und jeder Gewerbebetrieb mit eigener Restmülltonne in Zimmern von der AWN automatisch, ohne separate Bestellung und ohne zusätzliche Kosten, eine blaue Altpapiertonne – in der Größe wie die gelbe Verpackungstonne – ans Haus gestellt. Die Abfallgebühren bleiben unverändert. Weiterhin kann man Altpapier auch in Bündeln oder Kartons bereitstellen, beispielsweise dort, wo nicht ausreichend Platz für Papiertonnen ist. Gebündeltes Altpapier kann auch zusätzlich zur Tonne bereitgestellt werden, wenn diese nicht ausreicht. Wer keine Papiertonne nutzen möchte, kann bis zum 26. November die Auslieferung stornieren, per Telefon 06292/9280421, per Mail an info@awn-online.de, per Post an die AWN, Zum Mühlrain 34, 74722 Buchen oder schriftlich über den Briefkasten der Gemeindeverwaltung, dort aber ausschließlich schriftlich per Einwurf in den Briefkasten der Gemeinde. Fragen zur Altpapiertonne beantwortet das Beratungsteam der KWiN unter Telefon 0 62 81/90 60.

