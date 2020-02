„Nehmen und Geben in verschworener Gemeinschaft“

Seckach.„Eine Zeitbank ist eine lokale Vereinigung zum Erbringen gegenseitiger Leistungen auf Grundlage einer geldlosen Tauschwirtschaft. Sie stellt eine organisierte Form gegenseitiger Hilfe dar, ähnlich eines Tauschkreises.“ So der allgemeine Tenor über die Inhalte des Vereins „Zeitbank plus Seckach“ im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Bürgersaal des Rathauses, wie Elfriede Kohler als Vorsitzende zu Beginn ihres Rechenschaftsberichtes erläuterte.

Ihr Dank galt in erster Linie den Mitgliedern im Vorstand und den zahlreichen Helfern im Hintergrund für ihr Engagement bei den verschiedensten Veranstaltungen und Aktivitäten, aber auch Bürgermeister Thomas Ludwig und der Gemeindeverwaltung für die vielseitige Unterstützung „auf dem kleinen Dienstweg“.

Nachdem die Vorsitzende über die allgemeine Entwicklung in Sachen Zeitbank auf nationaler- und internationaler Ebene informiert hatte, erinnerte sie an die anstehende Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen von „Zeitbank Plus Seckach“ in Verbindung mit einem internationalen Netzwerktreffen im November dieses Jahres.

Weiter war ihrem Bericht zu entnehmen, dass man mit der Aufnahme zweier neuer Mitglieder die Anzahl der Mitglieder bis Ende des Berichtsjahres auf 50 erhöhen konnte, die sich in 30 Frauen, 14 Männer und sechs Kinder unterteilen. Auch zu Beginn des neuen Jahres habe man bereits drei neue Mitglieder begrüßen dürfen.

„Die Anzahl der getauschten Stunden betrug im vergangenen Jahr 191, woran 23 Mitglieder beteiligt waren. Somit haben wir uns bis Ende letzten Jahres mit insgesamt 1434 Stunden gegenseitig unterstützt“, so die Vorsitzende weiter in ihrem Rechenschaftsbericht. Ein besonderer Dank galt den Mitgliedern, die den Mut hatten, sich helfen zu lassen und denjenigen, die bereit waren, ihre Zeit für andere und den Verein einzusetzen.

21 Stunden-Gutscheine eingelöst

Im letzten Jahr hatten sieben Jubilare der Gemeinde 21 Stunden-Gutscheine eingelöst und somit wurden für 17 Jubilare 43 Stunden an Unterstützung geleistet. Insgesamt habe man elf Zeitbank-Treffen organisiert und bei diesen monatlichen Treffen seien im Schnitt 15,5 Mitglieder anwesend gewesen. Schriftführerin und stellvertretende Vorsitzende Iris Bronner resümierte den Inhalt der drei Vorstandssitzungen mit den Vorbereitungen zur Zehn-Jahr-Feier sowie der angebotenen Referate und Veranstaltungen.

Über eine zufriedenstellende Kassenlage konnte anschließend Kassenwart Gerhard Knecht berichten. Da die Kassenprüferinnen Karin Holzschuh und Rita Rothenhöfer keine Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder auf Antrag von Bürgermeister Ludwig dem gesamten Vorstand als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit einstimmig Entlastung.

Im Anschluss erinnerten Elfriede Kohler und Iris Bronner im Rahmen einer Powerpoint-Präsentation an die zehnjährige Vereinsarbeit, an die Gründungsveranstaltung mit 24 Mitgliedern und mit den Gründungsinitiatorinnen Iris Bronner und Elfriede Kohler sowie die Teilnahmen an allen Straßenfesten und Informations-Veranstaltungen.

Nicht unerwähnt blieb die Vorstellung einer Studie über den sozialwirtschaftlichen Nutzen von Zeitbankvereinen, wie zum Beispiel Hilfsmöglichkeiten in der Altenpflege. Besonders erfreut zeigte man sich darüber, dass Elfriede Kohler zur Praxisexpertin und Netzwerkkoordinatorin für Deutschland ernannt worden war.

Beeindruckt von den Rechenschaftsberichten zeigte sich Bürgermeister Ludwig, der auch im Nachhinein die Gründung des Vereins „Zeitbank plus Seckach“ als unbedingt für notwendig erachtete.

Vorrangig dabei sei das Ziel, älteren Menschen zu ermöglichen, so lange als möglich in den eigenen vier Wänden bleiben zu können.

„Dazu gehört das Nehmen ebenso wie das Geben als verschworene Gemeinschaft in nachbarschaftlichem Sinn“, so das Stadtoberhaupt.

In Seckach habe sich die Zielsetzung der Agenda damit schon jetzt erfüllt und als Kitt diene dem Verein zum Einen der überdurchschnittliche Einsatz von Elfriede Kohler und Iris Bronner in den vergangenen zehn Jahren, aber auch die monatlichen Treffen mit interessanten Themen, so Ludwig abschließend.

Mit der Vorstellung des Jahresprogrammes und dem Hinweis auf die anstehende Jubiläumsfeier leitete die Vorsitzende Elfriede Kohler zum geselligen Teil des Abends über. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020