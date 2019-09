Musik, Spiele und Führungen locken die Gäste

Seckach.Die Planungen und Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Freude der Verantwortlichen um Bürgermeister Thomas Ludwig auf das 32. Seckacher Straßenfest im Kinder- und Jugenddorf „Klinge“ ist groß. „Seit der Erstauflage im Jahre 1979 hat diese Veranstaltungsidee immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage ist, das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Gemeinde nachhaltig zu fördern“, sagte der Bürgermeister im Vorfeld.

Wie schon bei der Premiere vor vier Jahrzehnten wird dieses Mal das Kinder- und Jugenddorf „Klinge“ der Austragungsort sein. Als Festgelände wurde der Bereich rund um die Klingestraße festgelegt. Am Sonntag, 22. September findet um 11 Uhr die offizielle Eröffnung mit dem „Distelhäuser Bieranstich“ bei der Aktionsbühne statt.

Bei den Vereinen und Gruppen hat das Interesse an einer Teilnahme in den letzten Tagen nochmals spürbar angezogen und so kann zwischenzeitlich von rund 30 teilnehmenden Organisationen, Gruppen und Gruppierungen ausgegangen werden.

Das Angebot reicht dabei von Informationsständen und Spielangeboten über einen Schießwagen bis hin zum Kegeln, den Fahrten mit dem Schlossexpress und einer Fahrzeugschau der Bundeswehr.

Das kulturelle Rahmenprogramm bestreitet zunächst bei der offiziellen Eröffnung der in Kooperation mit seinen Auerbacher Sängerkollegen auftretende Männergesangverein Großeicholzheim, ehe sich im weiteren Verlauf des Tages die Tanzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes mit zwei Aufführungen, der Musikverein Seckach und die Jazzband „Grünspan“ auf der Aktionsbühne präsentieren werden.

Außerdem werden Führungen in den Neubauten des Kinder- und Jugenddorfes Klinge im Schwimmbadweg sowie im Skulpturenpark im nahen Seckacher Gemeindewald angeboten.

Schließlich erwartet die Gäste natürlich auch ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Die Bevölkerung ist willkommen. Das Omnibusunternehmen Knühl aus Großeicholzheim stellt auch in diesem Jahr wieder einen kostenlosen Busverkehr zur Verfügung.

Zusteigemöglichkeiten sind in Großeicholzheim an der Bushaltestelle am Schloß ab 10.40 Uhr, 12.40 Uhr, 14.40 Uhr und 16.40 Uhr, in Seckach am Bahnhof ab 10.45 Uhr, 12.45 Uhr, 14.45 Uhr und 16.45 Uhr und in Zimmern an der Bushaltestelle „Mühle“ ab 10.55 Uhr, 12.55 Uhr, 14.55 Uhr und ab 16.55 Uhr. Die Rückfahrten erfolgen jeweils ab der Bushaltestelle „Landstraße“ im Kinder- und Jugenddorf „Klinge“.

Die Vereinsvertreter der am Straßenfest teilnehmenden Vereine, Gruppen und Organisationen treffen sich zur Vor-Ort-Begehung am Dienstag, 17. September um 18 Uhr am Brunnen im Spielgelände gegenüber der ehemaligen Gaststätte St. Benedikt. L.M.

